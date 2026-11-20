W skrócie Donald Trump odniósł się do krytyki Donalda Tuska po spotkaniu z Władimirem Putinem, twierdząc, że nic na to nie poradzi, a następnie zapewnił o swojej sympatii do premiera.

Amerykański przywódca prawdopodobnie pomylił Donalda Tuska z Karolem Nawrockim, twierdząc, że popierał polskiego premiera i dzięki temu odniósł on sukces w wyborach.

W wywiadzie dla Fox News Donald Trump odniósł się do rosyjskich dronów i rakiet w Polsce, twierdząc, że urządzenia te lądowały na polskim terytorium przez pomyłkę.

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Na marginesie czwartkowego szczytu APEC w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem. - Miło cię widzieć - dodał, zwracając się do rosyjskiego przywódcy.

"Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" - napisał później na platformie X szef polskiego rządu Donald Tusk. Krytycznie wyrażał się także szef MSZ Radosław Sikorski, który ocenił, że optyka powitania Trumpa z Putinem "wywołuje u nas pewien niepokój".

Trump zapytany o wpis Tuska. Pokłosie spotkania z Putinem

Reporterka Fox News Aishah Hasnie jeszcze w czwartek zapytała Trumpa o wpis Tuska, odnoszący się do kontrowersyjnego gestu.

- Cóż, nic na to nie poradzę - odparł Trump.

Zaraz potem, jak relacjonuje Fox News, amerykański przywódca dodał jednak, że "lubi polskiego premiera" i zna go od dawna. - Nie zapominaj, że go poparłem. I wygrał dzięki poparciu - podkreślił, prawdopodobnie myląc Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim, wobec którego faktycznie wyrażał swoje poparcie i sympatię.

"Przypadkowo". Trump o rosyjskich dronach w Polsce

W wywiadzie dla Fox News Trump odniósł się również do incydentów w Polsce, do których doszło na tle wojny w Ukrainie. Prezydent stwierdził, że w kraju "lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę".

Kończąc rozmowę, amerykański przywódca podkreślił, że odniósł sukces podczas swojej wizyty w Chinach. Jak mówił, "była to niesamowita podróż". - To było niewiarygodne, bezprecedensowe, i zostało to bardzo dobrze opisane przez prasę - podsumował.

Źródło: Fox News



