W skrócie Donald Trump ujawnił, że kongresmen Neal Dunn miał poważne problemy zdrowotne i przeszedł pilną operację, którą zlecił sam prezydent.

Trump stwierdził, że bez interwencji Dunn "do czerwca by nie żył" i doprecyzował, że chodziło o problem z sercem.

Prezydent odniósł się też do stanu zdrowia Susie Wiles, informując, że jej rokowania są bardzo dobre mimo diagnozy wczesnego stadium raka piersi.

Donald Trump ujawnił, że 73-letni republikański kongresmen z Florydy, Neal Dunn, zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Biuro Dunna nie podało tej informacji wcześniej do publicznej wiadomości.

Trump zaczął od opisania kruchej przewagi republikanów w Izbie Reprezentantów. Jak podał, wynosi ona przeważnie od jednego do trzech głosów.

- Przez pewien czas mieliśmy nawet cztery, a potem doszło do śmierci jednego z członków. Mieliśmy też jednego kongresmena, który był bardzo chory. Wyglądało na to, że może nie przeżyć - opowiadał prezydent.

- Nie będę wymieniał nazwiska… a może powinienem? Czy inni je znają? Chcesz je podać? On byłby dumny. Opowiedz im tę historię - mówił Trump, spoglądając na siedzącego obok i nieśmiało uśmiechającego się spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona.

Spiker Izby Reprezentantów zaczął mówić w zawoalowany sposób, że Dunn miał "poważne problemy zdrowotne", a diagnoza była "dość ponura".

- Wspomniałem o tym prezydentowi, powiedziałem: "Kongresmen Dunn to prawdziwy bohater i patriota, bo nadal przychodzi do pracy, podczas gdy inni z taką diagnozą pewnie wróciliby do domu i przeszli na emeryturę".

Trump przerwał Johnsonowi: - A jaka to była diagnoza? - dopytywał.

- To była… to znaczy, myślę, że była to choroba nieuleczalna - odparł Johnson. Trump natychmiast doprecyzował: - Do czerwca by nie żył.

- OK, to nie była jawna informacja - zareagował Johnson, po czym dodał: - Ale tak, chciałem powiedzieć, że sytuacja była bardzo poważna.

- Chodzi o problem z sercem - doprecyzowywał dalej Trump.

Johnson przekazał, że Dunn otrzymał telefon od prezydenta, który okazał mu wsparcie i podziękował za jego pracę. Prezydent USA zaangażował się w sytuację.

Kulisy rozmowy z Donaldem Trumpem

Jak relacjonował Johnson, po rozmowie telefonicznej z Trumpem Dunn w ciągu kilku godzin trafił do wojskowego centrum medycznego Walter Reed, gdzie przeszedł pilną operację.

- Ten człowiek dostał nowe życie - podkreślił spiker Izby Reprezentantów. - Zachowuje się, jakby ubyło mu 30 lat - dodał.

Trump wyjaśnił, że - chcąc uniknąć niepochlebnych artykułów na ten temat - "zrobił to przede wszystkim dla niego, a dopiero w drugiej kolejności dla głosu". - Choć ta druga sprawa była naprawdę blisko - zażartował. - Ale jednak najpierw zrobiłem to dla niego.

Problemy zdrowotne w otoczeniu prezydenta

Podczas tego samego wystąpienia Trump odniósł się również do stanu zdrowia swojej szefowej sztabu, Susie Wiles. Niedawno poinformowano, że zdiagnozowano u niej wczesne stadium raka piersi.

Prezydent określił ją jako "niesamowitą wojowniczkę" i zapewnił, że rokowania są bardzo dobre.

- Będzie w świetnej formie. Rokowania są doskonałe, wręcz znakomite - podkreślił.

Jak dodał Trump, Wiles ma kontynuować pracę w Białym Domu niemal w pełnym wymiarze, równolegle z leczeniem.

Źródło: CNN

