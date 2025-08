Trump ujawnia i potwierdza. Okręty atomowe "bliżej Rosji"

- Władimir Putin planuje przejąć całą Ukrainę - powiedział w wywiadzie dla Newsmax Donald Trump. Prezydent USA potwierdził, iż w dalszym ciągu zamierza nałożyć na Rosje sankcje, ale nie jest pewien, czy wpłynie to na rosyjskiego dyktatora. Odniósł się też do decyzji o rozmieszczeniu okrętów o napędzie atomowym "w odpowiednich regionach", twierdząc, że znalazły się one "bliżej Rosji".