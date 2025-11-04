W skrócie Donald Trump nieoczekiwanie poparł byłego rywala, Andrew Cuomo, w wyborach na burmistrza Nowego Jorku, wskazując na potrzebę odsunięcia od władzy 'komunisty' Zohrana Mamdaniego.

Trump zagroził ograniczeniem federalnych funduszy dla Nowego Jorku, jeśli władzę przejmie Mamdani, a głosowanie na republikanina Curtisa Sliwę uznał za stratę głosu.

Wyścig wyborczy budzi ogromne emocje – Cuomo otrzymał wsparcie ze strony różnych środowisk, a program Mamdaniego zapowiada szereg radykalnych reform w mieście.

"Jeśli komunistyczny kandydat komunistów Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest wysoce nieprawdopodobne, abym wpłacał fundusze federalne, poza absolutnie niezbędnym minimum, na mój ukochany pierwszy dom" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jak stwierdził prezydent USA, rządy Mamdaniego byłyby dla największego miasta Ameryki katastrofą. Dodał przy tym, że głos na kandydata republikanów Curtisa Sliwę - który według sondaży nie ma szans na wygraną - jest w rzeczywistości głosem na Mamdaniego, wobec czego jedyną alternatywą jest Cuomo, demokrata i były gubernator stanu Nowy Jork.

"Znacznie wolałbym zobaczyć wygraną demokraty z historią sukcesów niż komunistę bez doświadczenia i z historią całkowitej i totaInej porażki (...) Niezależnie od tego, czy osobiście lubisz Andrew Cuomo, czy nie, tak naprawdę nie masz wyboru. Musisz na niego głosować i mieć nadzieję, że wykona fantastyczną robotę. On jest do tego zdolny, Mamdani nie!" - oznajmił Trump.

USA. Trump wskazał faworyta w wyborach na burmistrza Nowego Jorku

Wpis Trumpa, zamieszczony tuż przed wtorkowymi wyborami na burmistrza Nowego Jorku, jest pierwszym bezpośrednim poparciem dla Cuomo, z którym wielokrotnie ostro się spierał w swojej pierwszej kadencji, gdy Cuomo pełnił jeszcze urząd gubernatora. W poniedziałek Cuomo poparł również miliarderElon Musk. Trump początkowo poparł odchodzącego burmistrza Erica Adamsa - wobec którego wycofał ciążące na nim zarzuty korupcyjne - lecz ten w obliczu słabych notowań i pod naciskiem prezydenta wycofał się później z wyścigu. Trumpowi i innym republikanom nie udało się do tego samego przekonać Sliwy.

Były gubernator ustąpił z urzędu w 2021 r. w wyniku oskarżeń o molestowanie seksualne podwładnych kobiet. W tym roku Cuomo ubiegął się o nominację Partii Demokratycznej na burmistrza, jednak przegrał z 34-letnim Mamdanim, określającym się jako demokratyczny socjalista. Po porażce w prawyborach startuje jako kandydat niezależny.

Sondaże wyborcze wskazują na znaczącą przewagę Mamdaniego, choć ostatnie badania pracowni Atlas Intel wskazywały na zmniejszającą się przewagę nad Cuomo. Według ostatniego sondażu, przewaga Mamdaniego wynosi 5 p.p., choć badania innych pracowni dawały mu przewagę nawet 15-26 p.p.

Nowy Jork. Wyścig o fotel burmistrza. Kandydaci zapowiadają reformy

Wcześniej Cuomo zdobył poparcie części liberalnego establishmentu, w tym byłego burmistrza miasta Michaela Bloomberga. Mimo sceptycznego podejścia władz demokratów, Mamdaniego poparł w ostatnich dniach kampanii lider partii w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, również pochodzący z Nowego Jorku.

Choć uprawnienia burmistrza Nowego Jorku są ograniczone, program Mamdaniego zakłada szerokie reformy, m.in. darmowe przedszkola i żłobki, darmowe przejazdy autobusami, zamrożenie czynszów, wprowadzenie sklepów spożywczych zarządzanych przez miasto, a także podwyższenie podatków korporacyjnych oraz 2 proc. podatek od osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie.

