W skrócie Donald Trump podczas przemówienia na gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu skrytykował dziennikarkę CNN Kaitlan Collins, podważając zasadność przyznanej jej nagrody.

Prezydent USA odnosił się do wyglądu i zachowania Collins, a następnie porównał ją do transpłciowejj aktorki Dylan Mulvaney.

Trump w swoim wystąpieniu wrócił do poprzednich wydarzeń związanych z incydentem na wcześniejszej gali WHCA i zasugerował chęć udziału w kolejnych wyborach prezydenckich.

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Donald Trump w piątek wziął udział w gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). W jej trakcie amerykański prezydent wygłosił przemówienie, podczas którego nawiązywał do obecnych na sali dziennikarzy. Jedną z osób wspomnianych przez polityka była Kaitlan Collins.

Amerykański prezydent nawiązał do otrzymanej przez 34-letnia dziennikarkę nagrody za relację z burzliwego spotkania Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w lutym 2025 roku.

- Chciałbym osobiście pogratulować Kaitlan Collins z CNN otrzymania nagrody. Tu chodzi wyłącznie o mnie. To oszustwo, nie powinna dostać tej nagrody. To było oszustwo, ale nie miałem nic przeciwko. Powiedziałem: "Kaitlan, gratulacje". Ale to było oszustwo. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - rozpoczął.

Trump uderzył w dziennikarkę CNN. Zaczął nawiązywać do jej wyglądu

Trump postanowił kontynuować wątek i nawiązał do wyglądu i zachowania dziennikarki. Tymczasem Collins przysłuchiwała się wszystkiemu, siedząc przy stole ustawionym nieopodal sceny.

- To młoda, atrakcyjna kobieta. Nigdy się nie uśmiecha. Powiedziałem: "Kaitlan, czy potrafisz się uśmiechnąć? Uśmiechnij się. Masz świetną pozycję, pracujesz w CNN, gdzie serwują fałszywe wiadomości. Powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się, Kaitlan. Po prostu się uśmiechnij" - mówił.

Kończąc wątek reporterki CNN, prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił porównać ją do transpłciowej aktorki Dylan Mulvaney. Tygodnik "People" poinformował, że sala na słowa Trumpa zareagowała milczeniem.

- Myślałem, że Kaitlan naprawdę odniosła sukces dzięki nowemu, znaczącemu sponsorowi, ale potem dowiedziałem się, że to nie ona jest na puszce Bud Light, tylko Dylan Mulvaney - powiedział.

Przywódca nawiązał tym samym do współpracy Mulvaney z marką piwa Bud Light w 2023 roku. Informacja o zaangażowaniu aktorki do reklamy produktu doprowadziła do bojkotu konsumenckiego marki.

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Trump na gali WHCA. Zasugerował chęć walki o kolejną kadencję

Przypomnijmy, że wcześniejsza gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA), która odbyła się w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie 25 kwietnia, została przerwana po tym, gdy 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu.

Mężczyzna został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury podczas strzelaniny z funkcjonariuszami postrzelił jednego z nich w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń. Trump nawiązał do tych wydarzeń podczas piątkowego przemówienia.

- Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni - mówił.

W trakcie wystąpienia amerykański prezydent zasugerował też, że chciałby wystartować w kolejnych wyborach. Ponadto na jego głowie pojawiła się czapka z wymownym napisem "Trump 2028".

Źródło: "People"





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