Trump uderzył w popularną dziennikarkę. Padło niezręczne porównanie
Donald Trump uderzył w dziennikarkę CNN Kaitlan Collins. Prezydent USA podczas przemówienia w trakcie gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu stwierdził, że reporterka nie powinna otrzymać przyznanej jej nagrody. Ponadto porównał ją do transpłciowej aktorki Dylan Mulvaney. Zgromadzeni na kolacji goście zareagowali na słowa Trumpa w wymowny sposób.
W skrócie
- Donald Trump podczas przemówienia na gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu skrytykował dziennikarkę CNN Kaitlan Collins, podważając zasadność przyznanej jej nagrody.
- Prezydent USA odnosił się do wyglądu i zachowania Collins, a następnie porównał ją do transpłciowejj aktorki Dylan Mulvaney.
- Trump w swoim wystąpieniu wrócił do poprzednich wydarzeń związanych z incydentem na wcześniejszej gali WHCA i zasugerował chęć udziału w kolejnych wyborach prezydenckich.
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Donald Trump w piątek wziął udział w gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). W jej trakcie amerykański prezydent wygłosił przemówienie, podczas którego nawiązywał do obecnych na sali dziennikarzy. Jedną z osób wspomnianych przez polityka była Kaitlan Collins.
Amerykański prezydent nawiązał do otrzymanej przez 34-letnia dziennikarkę nagrody za relację z burzliwego spotkania Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w lutym 2025 roku.
- Chciałbym osobiście pogratulować Kaitlan Collins z CNN otrzymania nagrody. Tu chodzi wyłącznie o mnie. To oszustwo, nie powinna dostać tej nagrody. To było oszustwo, ale nie miałem nic przeciwko. Powiedziałem: "Kaitlan, gratulacje". Ale to było oszustwo. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - rozpoczął.
Trump uderzył w dziennikarkę CNN. Zaczął nawiązywać do jej wyglądu
Trump postanowił kontynuować wątek i nawiązał do wyglądu i zachowania dziennikarki. Tymczasem Collins przysłuchiwała się wszystkiemu, siedząc przy stole ustawionym nieopodal sceny.
- To młoda, atrakcyjna kobieta. Nigdy się nie uśmiecha. Powiedziałem: "Kaitlan, czy potrafisz się uśmiechnąć? Uśmiechnij się. Masz świetną pozycję, pracujesz w CNN, gdzie serwują fałszywe wiadomości. Powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się, Kaitlan. Po prostu się uśmiechnij" - mówił.
Kończąc wątek reporterki CNN, prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił porównać ją do transpłciowej aktorki Dylan Mulvaney. Tygodnik "People" poinformował, że sala na słowa Trumpa zareagowała milczeniem.
- Myślałem, że Kaitlan naprawdę odniosła sukces dzięki nowemu, znaczącemu sponsorowi, ale potem dowiedziałem się, że to nie ona jest na puszce Bud Light, tylko Dylan Mulvaney - powiedział.
Przywódca nawiązał tym samym do współpracy Mulvaney z marką piwa Bud Light w 2023 roku. Informacja o zaangażowaniu aktorki do reklamy produktu doprowadziła do bojkotu konsumenckiego marki.
Trump na gali WHCA. Zasugerował chęć walki o kolejną kadencję
Przypomnijmy, że wcześniejsza gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA), która odbyła się w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie 25 kwietnia, została przerwana po tym, gdy 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu.
Mężczyzna został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury podczas strzelaniny z funkcjonariuszami postrzelił jednego z nich w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń. Trump nawiązał do tych wydarzeń podczas piątkowego przemówienia.
- Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni - mówił.
W trakcie wystąpienia amerykański prezydent zasugerował też, że chciałby wystartować w kolejnych wyborach. Ponadto na jego głowie pojawiła się czapka z wymownym napisem "Trump 2028".
Źródło: "People"