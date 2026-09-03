Trump uderza w sojusznika z NATO. "Będzie zrujnowanym krajem"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował Hiszpanię, odnosząc się do kryzysu migracyjnego w Ceucie. - Hiszpania będzie zrujnowanym krajem - oświadczył amerykański przywódca w rozmowie z brytyjską stacją GB News. Przy okazji ponownie zarzucił Madrytowi niewystarczające wydatki na obronność w ramach NATO.

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Donald Trump w garniturze i niebieskim krawacie przemawia do mikrofonu na tle czerwono-białych flag.
Prezydent Donald Trump krytykuje HiszpanięSAMUEL CORUM / POOLPAP

W skrócie

  • Prezydent USA Donald Trump skrytykował Hiszpanię za podejście do kryzysu migracyjnego w Ceucie i zarzucił jej niewystarczające wydatki na obronność w ramach NATO.
  • Trump podczas wywiadu dla GB News odniósł się do napływu ponad 70 tysięcy migrantów do Ceuty oraz do politycznego sporu w Hiszpanii na temat reakcji rządu Pedro Sáncheza.
  • W artykule opisano, że Hiszpania zwiększyła wydatki na obronność do około 2 procent PKB, jednak sprzeciwia się wymaganiom NATO podniesienia ich do 5 procent.
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Donald Trump ponownie uderzył w rząd Pedro Sáncheza. Tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się zarówno do trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, jak i do wielomiesięcznego sporu z Madrytem dotyczącego wydatków na obronność.

- Hiszpania będzie zrujnowanym krajem, a ja miałem z nią własne problemy, ponieważ nie zachowuje się zbyt dobrze w odniesieniu do NATO - powiedział Trump w wywiadzie dla GB News.

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Amerykański przywódca zarzucił następnie Madrytowi, że nie przeznacza na obronność takich środków, jakich oczekują od niego pozostali sojusznicy.

- Nie płacą tego, co powinni. To bardzo smutne. Inne kraje płacą, a oni nie chcą. Po prostu mówią, że nie będą płacić. To straszne - stwierdził.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Trump: Nigdy nie widziałem czegoś podobnego

Trump odniósł się również bezpośrednio do wydarzeń w Ceucie - hiszpańskiej enklawie położonej na północy Afryki, przy granicy z Marokiem.

Pod koniec lipca do miasta przedostało się ponad 70 tys. migrantów. Większość z nich później wróciła do Maroka, jednak kilka tysięcy osób nadal pozostaje w Ceucie. Kryzys wywołał protesty mieszkańców i gwałtowny spór polityczny dotyczący reakcji rządu Pedro Sáncheza. Według Reutersa w mieście wciąż może przebywać około 10 tys. migrantów.

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Trump porównał sytuację Hiszpanii z problemami migracyjnymi Wielkiej Brytanii.

- Mam nadzieję, że inne kraje, takie jak Wielka Brytania - gdzie macie własne problemy - ale nie są one tak widoczne jak tam... Nie macie tysięcy ludzi po prostu szturmujących wasz kraj. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego - powiedział prezydent USA.

Wcześniej Trump określił sytuację w Ceucie jako "bardzo smutną".

Kryzys rozpoczął się 30 i 31 lipca, kiedy dziesiątki tysięcy osób przekroczyły granicę z Marokiem. Według AP podczas prób przedostania się do Ceuty zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób.

Donald Trump kontra Hiszpania. Spór o wydatki na NATO

Wypowiedź amerykańskiego prezydenta jest kolejną odsłoną jego konfliktu z Madrytem dotyczącą finansowania obronności.

Hiszpania zwiększyła swoje nakłady i osiągnęła poziom około 2 proc. PKB na obronność, jednak rząd Pedro Sáncheza sprzeciwia się zwiększeniu ich do 5 proc. PKB.

Na szczycie NATO w Hadze w 2025 roku państwa Sojuszu zobowiązały się, że do 2035 roku będą przeznaczały łącznie 5 proc. PKB na obronność i bezpieczeństwo. Z tego co najmniej 3,5 proc. ma trafiać na podstawowe potrzeby wojskowe, a do 1,5 proc. m.in. na infrastrukturę krytyczną i inne wydatki związane z bezpieczeństwem.

Madryt przekonuje jednak, że jest w stanie realizować uzgodnione z NATO cele wojskowe przy niższym poziomie wydatków. Stanowisko Hiszpanii od miesięcy spotyka się z ostrą krytyką Donalda Trumpa.

Sam sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał w marcu, że Hiszpania dokonała w ostatnim czasie znaczącego zwiększenia nakładów - jeszcze na początku 2025 roku wydawała na obronność około 1,3-1,4 proc. PKB, a następnie osiągnęła poziom 2 proc.

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