Trump uderza w republikańskich kongresmenów. "Wielka kanalia"
Donald Trump zaatakował kongresmenów Partii Republikańskiej, która wysunęła jego kandydaturę. Prezydent rzucił wobec wymienionych z nazwiska polityków inwektywami jak "zniewaga dla narodu" czy "wielka kanalia". W USA trwają prawybory przed wyborami połówkowymi, a Trump aktywnie zniechęca do głosowania na tych polityków, którzy w przeszłości poparli jego impeachment.
W skrócie
- Donald Trump ostro skrytykował kongresmenów Partii Republikańskiej, którzy wcześniej poparli jego impeachment, używając wobec nich obraźliwych określeń.
- Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do wyborców o głosowanie przeciw określonym politykom w nadchodzących prawyborach przed wyborami uzupełniającymi.
- Donald Trump wyraził wcześniej obawy, że porażka w wyborach uzupełniających może skutkować wszczęciem wobec niego kolejnej, trzeciej już, procedury impeachmentu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W Stanach Zjednoczonych trwają prawybory przed wyborami uzupełniającymi, które zostaną przeprowadzone w listopadzie. Demokraci i Republikanie wyłonią w nich kandydatów na nowych członków Izby Reprezentantów i senatorów. Do wyborców zwrócił się w tej sprawie Donald Trump. Prezydent opublikował w Truth Social wpis, w którym brutalnie uderzył w członków własnej partii.
"Tom Massie z Kentucky, najgorszy i najbardziej niepewny kongresmen Partii Republikańskiej w historii naszego kraju, jest jeszcze większą zniewagą dla naszego narodu niż senator Bill Cassidy z Luizjany, która poniosła dziś wieczorem bezprecedensową porażkę, nie mogąc nawet wystartować w prawyborach Partii Republikańskiej" - przekazał Donald Trump.
"Wielka kanalia" i "zniewaga dla narodu". Trump napisał o kolegach z partii
Według Donalda Trumpa przyczyną porażki Bill Cassidy jest to, że senator zagłosowała za impeachmentem Trumpa w 2021 r. "To pierwszy raz, kiedy coś takiego przytrafiło się urzędującemu senatorowi USA!" - skomentował Trump, podkreślając, że to wyłącznie jemu Cassidy zawdzięcza poprzednie zwycięstwa.
Thomasa Massiego, urzędującego członka Izby Reprezentantów z Kentucky, prezydent USA nazwał "wielką kanalią" i zachęcił do głosowania na rywala. "Wyrzućcie tego nieudacznika z polityki" - przekazał Trump wyborcom, którzy będą głosować w prawyborach we wtorek.
Zaatakowany został także inny polityk z Kentucky, senator Randall Paul. Prezydent USA ironicznie nazwał go "prawdziwą pięknością" oraz skrytykował jego "fatalne nawyki w głosowaniu".
Trump obawia się, że po wyborach uzupełniających czeka go impeachment
Wspólnym mianownikiem polityków, którzy padli ofiarami tyrady prezydenta USA, jest poparcie któregoś z dwóch dotychczasowych wniosków o postawienie Donalda Trumpa w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Na przykład Bill Casidy zgodziła się z wnioskiem, według którego Trump podżegał do przemocy przeciwko władzom Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r.
Donald Trump wyrażał wcześniej obawę, że od wyborów uzupełniających jesienią 2026 r. zależeć będzie, czy czeka go trzecia procedura impeachmentu. - Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu... Mam na myśli, że znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia. Zostanę postawiony w stan oskarżenia - powiedział Donald Trump podczas kongresu republikanów styczniu.