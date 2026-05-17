W skrócie Donald Trump ostro skrytykował kongresmenów Partii Republikańskiej, którzy wcześniej poparli jego impeachment, używając wobec nich obraźliwych określeń.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do wyborców o głosowanie przeciw określonym politykom w nadchodzących prawyborach przed wyborami uzupełniającymi.

Donald Trump wyraził wcześniej obawy, że porażka w wyborach uzupełniających może skutkować wszczęciem wobec niego kolejnej, trzeciej już, procedury impeachmentu.

W Stanach Zjednoczonych trwają prawybory przed wyborami uzupełniającymi, które zostaną przeprowadzone w listopadzie. Demokraci i Republikanie wyłonią w nich kandydatów na nowych członków Izby Reprezentantów i senatorów. Do wyborców zwrócił się w tej sprawie Donald Trump. Prezydent opublikował w Truth Social wpis, w którym brutalnie uderzył w członków własnej partii.

"Tom Massie z Kentucky, najgorszy i najbardziej niepewny kongresmen Partii Republikańskiej w historii naszego kraju, jest jeszcze większą zniewagą dla naszego narodu niż senator Bill Cassidy z Luizjany, która poniosła dziś wieczorem bezprecedensową porażkę, nie mogąc nawet wystartować w prawyborach Partii Republikańskiej" - przekazał Donald Trump.

Według Donalda Trumpa przyczyną porażki Bill Cassidy jest to, że senator zagłosowała za impeachmentem Trumpa w 2021 r. "To pierwszy raz, kiedy coś takiego przytrafiło się urzędującemu senatorowi USA!" - skomentował Trump, podkreślając, że to wyłącznie jemu Cassidy zawdzięcza poprzednie zwycięstwa.

Thomasa Massiego, urzędującego członka Izby Reprezentantów z Kentucky, prezydent USA nazwał "wielką kanalią" i zachęcił do głosowania na rywala. "Wyrzućcie tego nieudacznika z polityki" - przekazał Trump wyborcom, którzy będą głosować w prawyborach we wtorek.

Zaatakowany został także inny polityk z Kentucky, senator Randall Paul. Prezydent USA ironicznie nazwał go "prawdziwą pięknością" oraz skrytykował jego "fatalne nawyki w głosowaniu".

Trump obawia się, że po wyborach uzupełniających czeka go impeachment

Wspólnym mianownikiem polityków, którzy padli ofiarami tyrady prezydenta USA, jest poparcie któregoś z dwóch dotychczasowych wniosków o postawienie Donalda Trumpa w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Na przykład Bill Casidy zgodziła się z wnioskiem, według którego Trump podżegał do przemocy przeciwko władzom Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Donald Trump wyrażał wcześniej obawę, że od wyborów uzupełniających jesienią 2026 r. zależeć będzie, czy czeka go trzecia procedura impeachmentu. - Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu... Mam na myśli, że znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia. Zostanę postawiony w stan oskarżenia - powiedział Donald Trump podczas kongresu republikanów styczniu.

