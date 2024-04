"Trump dał bardzo jasno do zrozumienia, że jego zdaniem, no wiecie, Ukraina, a na pewno Krym, musi być częścią Rosji. Nie potrafił pojąć, że Ukraina jest niepodległym państwem" - powiedziała Hill.

Doradczyni ujawnia. Trump uważał Ukrainę za część Rosji

David Sanger, reporter New York Times" i autor książki "New Cold Wars" zauważył, że jest to bardzo podobne do tego, co mówi sam Władimir Putin. Prezydent Rosji uważa bowiem, że Ukraina jest częścią Rosji, a trwająca wojna to jedynie operacja polegająca na odbiciu rosyjskich ziem.