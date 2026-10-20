W skrócie Według sondażu Reuters/Ipsos 31 procent ankietowanych Amerykanów wyraża poparcie dla Donalda Trumpa jako prezydenta USA.

W wyborach do Kongresu 47 procent respondentów deklaruje poparcie dla demokratów, a 35 procent dla Partii Republikańskiej.

Respondenci wskazali, że demokraci są postrzegani jako lepiej zarządzający gospodarką.

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Donald Trump zanotował 31 proc. poparcia w sondażu Reuters/Ipsos, co jest spadkiem o jeden punkt procentowy w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni. To jednocześnie najsłabszy wynik w obu jego kadencjach.

Poparcie obecnego prezydenta USA zaczęło spadać krótko po rozpoczęciu jego drugiej kadencji w styczniu 2025 roku, ale wyraźne załamanie nastąpiło po wspólnych atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran pod koniec lutego 2026 r. Równolegle zaczęła spadać popularność republikanów, którzy poparli Trumpa w wyborach prezydenckich.

Sondaż: Trump traci poparcie, demokraci na prowadzeniu

Około 47 proc. pytanych w sondażu Reuters/Ipsos deklaruje, że w wyborach do Kongresu zagłosowałoby na demokratów. Natomiast głos na republikanów miałoby oddać 35 proc. respondentów.

Jak wyjaśnia Reuters, to największa w obecnym cyklu wyborczym przewaga Partii Demokratycznej nad Partią Republikańską. W badaniu sprzed tygodnia przewaga demokratów wynosiła 44 do 37 proc.

USA. Wyborcy zapytani o zarządzanie gospodarką

"Spadek poparcia dla republikańskich kandydatów do Kongresu w znacznej części wynika z faktu, że większa część kobiet deklarowała, iż wybrałaby demokratów" - komentuje Reuters.

Około 50 proc. kobiet deklaruje poparcie dla Partii Demokratycznej, podczas gdy 32 proc. opowiada się za republikanami. Wśród mężczyzn także przeważają głosy za demokratami, jednak z mniejszą różnicą.

Badane osoby wskazywały, że ich zdaniem demokraci lepiej zarządzają gospodarką. W ostatnich miesiącach ceny paliw w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosły, co było związane także z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, w który zaangażowała się obecna amerykańska administracja

Sondaż został przeprowadzony online, swoje zdanie wyraziło w nim 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1279 zarejestrowanych wyborców.



