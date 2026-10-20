Trump traci poparcie. Tak źle nie było za żadnej z jego kadencji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA popiera 31 proc. pytanych Amerykanów - wynika z sondażu Reuters/Ipsos. To najniższy wynik uzyskany przez niego na przestrzeni obu kadencji. Przed nadchodzącymi wyborami do Kongresu niepokojący sygnał odbiera także popierająca go Partia Republikańska. Głos na to ugrupowanie deklaruje 35 proc. badanych, natomiast 47 proc. zamierza zagłosować na demokratów.

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Donald Trump przemawia podczas wiecu wyborczego w Park City, Kansas, stojąc za mównicą w garniturze z czerwonym krawatem
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wiecu wyborczego w Park City w stanie KansasKENT NISHIMURA AFP

W skrócie

  • Według sondażu Reuters/Ipsos 31 procent ankietowanych Amerykanów wyraża poparcie dla Donalda Trumpa jako prezydenta USA.
  • W wyborach do Kongresu 47 procent respondentów deklaruje poparcie dla demokratów, a 35 procent dla Partii Republikańskiej.
  • Respondenci wskazali, że demokraci są postrzegani jako lepiej zarządzający gospodarką.
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Donald Trump zanotował 31 proc. poparcia w sondażu Reuters/Ipsos, co jest spadkiem o jeden punkt procentowy w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni. To jednocześnie najsłabszy wynik w obu jego kadencjach.

Poparcie obecnego prezydenta USA zaczęło spadać krótko po rozpoczęciu jego drugiej kadencji w styczniu 2025 roku, ale wyraźne załamanie nastąpiło po wspólnych atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran pod koniec lutego 2026 r. Równolegle zaczęła spadać popularność republikanów, którzy poparli Trumpa w wyborach prezydenckich.

Sondaż: Trump traci poparcie, demokraci na prowadzeniu

Około 47 proc. pytanych w sondażu Reuters/Ipsos deklaruje, że w wyborach do Kongresu zagłosowałoby na demokratów. Natomiast głos na republikanów miałoby oddać 35 proc. respondentów.

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Jak wyjaśnia Reuters, to największa w obecnym cyklu wyborczym przewaga Partii Demokratycznej nad Partią Republikańską. W badaniu sprzed tygodnia przewaga demokratów wynosiła 44 do 37 proc.

USA. Wyborcy zapytani o zarządzanie gospodarką

"Spadek poparcia dla republikańskich kandydatów do Kongresu w znacznej części wynika z faktu, że większa część kobiet deklarowała, iż wybrałaby demokratów" - komentuje Reuters.

Około 50 proc. kobiet deklaruje poparcie dla Partii Demokratycznej, podczas gdy 32 proc. opowiada się za republikanami. Wśród mężczyzn także przeważają głosy za demokratami, jednak z mniejszą różnicą.

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Badane osoby wskazywały, że ich zdaniem demokraci lepiej zarządzają gospodarką. W ostatnich miesiącach ceny paliw w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosły, co było związane także z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, w który zaangażowała się obecna amerykańska administracja

Sondaż został przeprowadzony online, swoje zdanie wyraziło w nim 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1279 zarejestrowanych wyborców.

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