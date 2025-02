Biały Dom przygotowuje rozporządzenie wykonawcze mające na celu likwidację Departamentu Edukacji - informują amerykańskie media. To kolejny krok mający na celu szybką realizację przez Donalda Trumpa obietnic wyborczych. - Wydajemy ponad bilion dolarów rocznie na system edukacji publicznej, ale zamiast być na szczycie listy, jesteśmy dosłownie na samym dole - mówił republikanin w czasie kampanii. Choć prezydent USA wydaje się zdecydowany, to by realizować swój plan potrzebuje zgody Kongresu, a ten w przeszłości nie zgadzał się na podobne propozycje.