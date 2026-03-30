W skrócie Donald Trump rozważa wprowadzenie w NATO systemu "płać, aby grać", w którym państwa nieprzeznaczające 5 proc. PKB na obronność miałyby być karane brakiem prawa głosu w kluczowych kwestiach.

Brytyjski dziennik "The Telegraph" informuje o pogorszeniu relacji między USA a Wielką Brytanią oraz krytyce wobec postawy Hiszpanii w sprawie wspólnych działań wojskowych.

Według źródeł "The Telegraph" planowana reforma NATO nie została oficjalnie przedstawiona, a sojusznicy mogą zablokować zmiany, co może doprowadzić do kolejnego konfliktu z Donaldem Trumpem.

W głowie Donalda Trumpa zrodził się plan na zmianę funkcjonowania NATO. Zdaniem "The Telegraph" ruch ten może mieć związek z ostatnimi decyzjami sojuszników, którzy nie chcą angażować się po stronie USA w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

System oparty na haśle "płać, aby grać" miałby polegać na karaniu tych państw, które nie przeznaczają ustalonych 5 proc. PKB na obronność.

Faktycznie straciliby oni prawo głosu w kwestiach m.in. rozszerzenia NATO czy uruchomienia art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Donald Trump planuje rewolucję w NATO. "Frustracja jest bardzo realna"

- Frustracja, jaką odczuwamy wobec Europejczyków, jest bardzo realna - zdradził rozmówca "The Telegraph", który prosił o zachowanie anonimowości.

Przypomnijmy, obecnie wszystkie państwa NATO osiągnęły cel postawiony na szczycie Sojuszu w 2014 roku i wydają co najmniej 2 proc. PKB na obronność.

- Musimy rozpocząć rozmowę o tym, co stanowi zagrożenie i co robi sojusz. Musimy wysłać sygnał, że to, co zrobiły Hiszpania i Wielka Brytania, jest niedopuszczalne - dodał informator.

Londyn osiągnął wspomniany pułap 2 proc. PKB, ale "ma trudności ze zwiększeniem wydatków na obronę" - czytamy w publikacji. Dane z 2025 roku pokazują, że Brytyjczycy wydali na wojskowość proporcjonalnie niewiele więcej niż zdecydowanie gorzej rozwinięte Bułgaria, Rumunia czy Macedonia Północna.

Stosunki na linii Londyn - Waszyngton pogorszyły się po niedawnej deklaracji premier Keira Starmera o odmowie udziału w ofensywie USA przeciwko Iranowi. - Bardzo przykro jest widzieć, że nasze relacje z Wielką Brytanią w oczywisty sposób nie są już tym, czym były wcześniej - zareagował Donald Trump.

- Amerykanie są zszokowani tym, jak bardzo rząd brytyjski okazał się niewiarygodny. Departament Wojny USA jest sfrustrowany, że nie może nawiązać właściwej współpracy z krajem, który ma być naszym największym sojusznikiem - przekazał rozmówca brytyjskiego dziennika.

W przypadku Hiszpanii rząd w Madrycie od miesięcy podaje w wątpliwość postulat dalszego zwiększania wydatków wojskowych.

Konflikt z Trumpem wisi w powietrzu. Chodzi o potencjalną reformę NATO

Według źródeł brytyjskiego dziennika w grę wchodzi jeszcze inny scenariusz. Donald Trump mógłby powrócić do pomysłu z początku swojej kadencji i wycofać wojska amerykańskie z terytorium Niemiec. Politycy z RFN dają mu ku temu odpowiedni pretekst.

Niemcy nie widzą roli NATO w odblokowaniu cieśniny Ormuz - deklarował kilkanaście dni temu szef MSZ Johann Wadephul.

Polityk podkreślił, że Donald Trump i Binjamin Netanjahu nie mogą oczekiwać od Berlina natychmiastowego włączenia się w konflikt w Iranie, skoro nie jest on w procesie decyzyjnym i nie są mu przekazywane bieżące doniesienia z regionu.

- Dlatego zanim będziemy rozmawiali o działaniach w przyszłości, chcemy być włączeni w proces decyzyjny - tłumaczył.

Wizja nowych zasad w NATO na razie nie została oficjalnie przedstawiona w Brukseli, gdzie Sojusz ma swoją siedzibę.

"Decyzje w NATO wymagają konsensusu. Sojusznicy NATO prawdopodobnie zablokują wszelkie zmiany w tym procesie, co doprowadzi do kolejnego konfliktu z Trumpem" - przewiduje "The Telegraph".

Źródło: "The Telegraph"

