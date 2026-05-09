W skrócie Administracja Donalda Trumpa analizuje możliwość dalszego ograniczenia obecności żołnierzy amerykańskich w Europie, co według ekspertów może zmniejszyć potencjał odstraszania NATO wobec Rosji, a przeniesienie sił do Polski byłoby trudne i kosztowne.

Dyplomaci i analitycy przewidują, że Stany Zjednoczone mogą wycofać żołnierzy z Włoch i ograniczyć udział w ćwiczeniach NATO, jednocześnie pojawiają się obawy związane z rezygnacją z rozmieszczenia rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech.

Generałowie ostrzegają, że istnieje realne ryzyko ataku Rosji na państwa bałtyckie, a potencjalny konflikt mógłby objąć takie miasta jak Berlin, Bremerhaven, Gdańsk, Ryga czy Kłajpeda.

Dyplomaci państw NATO, cytowani przez Bloomberg, przewidują, żeWaszyngton może wkrótce ogłosić kolejne redukcje sił zbrojnych stacjonujących w Europie. W pierwszej kolejności wycofanie miałoby objąć część amerykańskich wojsk we Włoszech.

Amerykańscy żołnierze znikną z Włoch? Trump wysyłał sygnały

Dzień po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio w Rzymie i jego rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni prezydent Trump oświadczył w telefonicznej rozmowie z gazetą:

- Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy. A ja zawsze byłem dla Włoch, tak jak mój kraj. Tak odniósł się do braku wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Prezydent dodał, że nadal bierze pod uwagę możliwość wycofania amerykańskich wojsk z Włoch, co już wcześniej zasugerował.

- Dalej to rozważam - zaznaczył.

W siedmiu bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tys. amerykańskich żołnierzy.

USA mogą zrezygnować z Tomahawków. NATO obawia się skutków

Równocześnie pojawiają się sygnały, że Stany Zjednoczone mogłyby ograniczyć udział w ćwiczeniach NATO oraz przesuwać wojska do państw uznawanych przez administrację Trumpa za bardziej lojalne politycznie.

Największe obawy budzi jednak możliwość anulowania planu rozmieszczenia w Niemczech amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu, przygotowanego jeszcze za prezydentury Joe Bidena.

Chodzi między innymi o pociski Tomahawk, które miały stanowić odpowiedź na rosyjskie systemy rakietowe rozmieszczone w Kaliningradzie, przede wszystkim Iskandery zdolne do rażenia celów w Berlinie, Warszawie czy krajach bałtyckich.

Była ambasador USA przy NATO Julianne Smith ostrzegła, żeEuropa będzie potrzebowała co najmniej pięciu do dziesięciu lat, aby samodzielnie zbudować zdolności odstraszania porównywalne z amerykańskimi.

Jej zdaniem nie da się szybko zastąpić amerykańskiego potencjału wojskowego, szczególnie w zakresie strategicznego odstraszania i logistyki.

Relokacja amerykańskich wojsk do Polski byłaby bardzo trudna? Generałowie zabrali głos

Niepokój wzmacniają wcześniejsze decyzje Pentagonu o wycofaniu około pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec. Polska i Litwa już zadeklarowały gotowość przyjęcia części wojsk opuszczających niemieckie bazy.

Prezydent Polski Karol Nawrocki zapowiedział nawet, że będzie zabiegał u Donalda Trumpa o przesunięcie amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO, podkreślając gotowość infrastrukturalną Polski.

Jednak według niemieckiego "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" relokacja amerykańskich baz do Polski byłaby niezwykle trudna. Powodem jest geografia. Zachodnie Niemcy znajdują się w bezpieczniejszej odległości od rosyjskich rakiet krótkiego zasięgu, podczas gdy Polska leży znacznie bliżej potencjalnego frontu.

Szczególne znaczenie ma baza Ramstein, uznawana za najważniejszą amerykańską instalację wojskową w Europie. To nie tylko lotnisko, ale całe centrum logistyczne, medyczne i dowódcze. Według byłego dowódcy wojsk USA w Europie generała Bena Hodgesa stworzenie alternatywy dla Ramstein w innym kraju wymagałoby "dziesięcioleci i miliardów dolarów".

Generałowie alarmują: Rosja może wykorzystać słabość NATO i uderzyć

Czterech generałów w stanie spoczynku, cytowanych przez "FAS", uznało rosyjski atak na państwa bałtyckie za scenariusz realny. Brytyjski marszałek lotnictwa Greg Bagwell ocenił, że Władimir Putin może szukać "spektakularnego działania", jeśli uzna sytuację wewnętrzną Rosji i przebieg wojny w Ukrainie za impas.

Z kolei australijski generał Mick Ryan stwierdził, że Kreml nie może pozwolić sobie na powrót z przegraną wojną, dlatego może szukać nowego pola konfrontacji.

Zdaniem generała Hodgesa Rosja mogłaby próbować zaatakować państwa bałtyckie, aby sprawdzić spójność NATO i doprowadzić do kryzysu całego Sojuszu. Jeżeli państwa członkowskie nie byłyby w stanie szybko i skutecznie odpowiedzieć, mogłoby to podważyć wiarygodność artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Według ekspertów najniebezpieczniejszy okres przypada na lata do 2029 roku. W tym czasie europejskie armie wciąż będą w trakcie modernizacji, a zdolności odstraszania mogą pozostawać niewystarczające. Rosja może uznać ten moment za najlepszą okazję do wywarcia presji militarnej na Europę.

W przypadku konfliktu Niemcy stałyby się jednym z głównych celów rosyjskich uderzeń. To przez niemieckie porty, drogi i linie kolejowe przebiegałyby kluczowe szlaki zaopatrzenia NATO dla państw bałtyckich i Polski. Rosyjskie ataki mogłyby objąć między innymi Berlin, Bremerhaven, Gdańsk, Rygę czy Kłajpedę.

Źródło: Unian, FAS

