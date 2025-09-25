W skrócie Trump zmienia narrację ws. ukraińskich terytoriów, budząc zaskoczenie wśród obserwatorów.

Europejscy urzędnicy obawiają się, że to próba przerzucenia odpowiedzialności za wojnę na UE.

Presja USA na Europę w sprawie wsparcia Ukrainy i sankcji wobec Rosji rośnie.

"Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump, wywołując niemałe zaskoczenie. To spora zmiana ze strony prezydenta, który wcześniej wielokrotnie podkreślał swoje bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą i mówił o potrzebie ustępstw na drodze do zakończenia konfliktu.

"Financial Times" wskazuje jednak, że za słowami prezydenta USA, które zachwyciły wielu światowych polityków, może w rzeczywistości kryć się sprytny zabieg.

"Europejscy urzędnicy obawiają się, że najnowsza retoryka Donalda Trumpa dotycząca Ukrainy ma na celu postawienie przed nimi niemożliwej do wykonania misji, która pozwoli prezydentowi USA zrzucić winę z Waszyngtonu, jeśli Kijów poniesie porażkę" - pisze dziennik, cytując anonimowych oficjeli z kilku państw.

Wojna w Ukrainie. Trump po cichu wycofuje się z misji?

Źródło dziennika w Niemczech miało uznać zmianę nastawienia Trumpa za pozytywne, lecz "zawieszające poprzeczkę bardzo wysoko". Inny cytowany urzędnik zwraca uwagę, że podpis "powodzenia wszystkim" pod wpisem Trumpa, w którym wyraził nowe zdanie na temat ukraińskich terytoriów jest niczym innym, jak "przekazaniem władzy".

"Trump chce uniknąć sytuacji, w której po dziewięciu miesiącach sprawowania władzy ta wojna stanie się również jego wojną", a nie tylko 'wojną Bidena'" - ocenił z kolei w rozmowie z dziennikiem Carlo Masala, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium.

Sankcje wobec Rosji. Trump wywiera presję w kwestii zakupu rosyjskiego gazu

"Financial Times" ocenia, że po szczycie z udziałem Władimira Putina na Alasce Trump zwiększył presję na kraje europejskie, aby wzięły na siebie odpowiedzialność za zakończenie konfliktu. Przykładem ma być wystosowany przez niego list do wszystkich sojuszników NATO, w którym prezydent USA wzywa do zaprzestania kupowania rosyjskiego gazu.

Trump naciska też w kwestii nałożenia ceł na Chiny i Indie, próbując przeforsować ruchy, które przychylny mu węgierski premier od dawna zamierza zablokować.

W ten sposób wielopłaszczyznowe wsparcie dla Ukrainy i elastyczność w zakresie nakładania nowych sankcji na Rosję może stać się w oczach rozmówców gazety wyzwaniem nie do przeskoczenia dla Europy. Trumpowi ma to natomiast stworzyć drogę ucieczki przed odpowiedzialnością.

Źródło: "Financial Times"

