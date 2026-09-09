W skrócie Donald Trump napisał, że Niemcy są zmęczeni regulacjami dotyczącymi migracji i skomentował sukces AfD w Saksonii-Anhalcie.

W swoim wpisie Trump ocenił, że AfD zyskuje na popularności i użył hasła Make Germany Great Again.

W wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt AfD zdobyła 43,8 procent głosów, co stanowiło jej pierwsze zwycięstwo regionalne.

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"Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że Niemcy "nie zamierzają dłużej tego tolerować", a AfD jest "na fali".

Wypowiedź zakończył skrótem "MGGA!!!" oznaczającym "Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi" (Make Germany Great Again).

Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie. Pierwsze takie zwycięstwo AfD

Wpis Trumpa jest komentarzem do niedzielnych wyborów do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Było to pierwsze zwycięstwo skrajnie prawicowej partii w wyborach regionalnych.

Post prezydenta nie jest pierwszym wyrazem poparcia administracji Trumpa dla AfD. Wcześniej gesty sympatii dla ugrupowania Alice Weidel okazywali m.in. wiceprezydent J.D. Vance i ówczesny doradca Trumpa Elon Musk; z politykami AfD spotykali się też urzędnicy Departamentu Stanu. Mimo to, prezydent USA wyrażał też wcześniej radość ze zwycięstwa rządzącej CDU w wyborach do Bundestagu w ub.r.

W niedzielę AfD wygrała wybory do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem 43,8 proc. przy frekwencji na poziomie 78 procent.



