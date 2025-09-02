Trump sugeruje wysłanie wojska do nowego miasta. "Najniebezpieczniejsze"
Donald Trump zasugerował wysłanie wojska do Chicago. Amerykański prezydent napisał, że miasto stało się "najniebezpieczniejszym na świecie". "Szybko rozwiążę problem przestępczości, tak jak zrobiłem to w Waszyngtonie. Chicago znów będzie bezpiecznie i to już wkrótce" - stwierdził.
W skrócie
- Prezydent USA Donald Trump odniósł się do poziomu przestępczości w Chicago, nazywając miasto najniebezpieczniejszym na świecie.
- Zasugerował przy tym możliwość wysłania żołnierzy do Chicago, powołując się na sukcesy działań federalnych w Waszyngtonie.
- Gubernator Illinois Jay Robert Pritzker sprzeciwia się interwencjom Trumpa, podkreślając nadużycia jego administracji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump, "w weekend w Chicago postrzelono co najmniej 54 osoby, 8 zginęło".
"Chicago jest zdecydowanie najgorszym i najbardziej niebezpiecznym miastem na świecie" - podkreślił, dodając przy tym, że planuje zająć się tym problemem. Zdaniem agencji AFP przywódca zasugerował w ten sposób wysłanie amerykańskich żołnierzy, podobnie jak to zrobił wcześniej w Waszyngtonie.
Kilka dni temu Brandon Johnson, burmistrz Chicago podpisał specjalne rozporządzenie umożliwiające władzom miasta obronę przed działaniami Trumpa w sprawie egzekwowania nowych przepisów imigracyjnych.
- Nie potrzebujemy i nie chcemy niekonstytucyjnej i nielegalnej okupacji wojskowej naszego miasta - powiedział Johnson. W dokumencie krytycznie odniesiono się przede wszystkim do potencjalnego rozmieszczenia przez prezydenta USA żołnierzy w Chicago.
Trump o przestępczości w Chicago. "Szybko rozwiążę problem"
Według słów Donalda Trumpa demokratyczny gubernator stanu Illinois, którego największym miastem jest Chicago, Jay Robert Pritzker, "potrzebuje pomocy, tylko jeszcze o tym nie wie".
"Szybko rozwiążę problem przestępczości, tak jak zrobiłem to w Waszyngtonie. Chicago znów będzie bezpiecznie i to już wkrótce. Uczyńmy Amerykę znów wielką" - stwierdził Trump.
W kolejnym wpisie amerykański przywódca napisał z kolei, że "Chicago jest stolicą morderstw na świecie".
Jak poinformowała agencja AFP, Pritzker w ostatnich dniach starł się z Trumpem. Gubernator oskarżył prezydenta USA o rozpoczęcie "inwazji" poprzez wykorzystanie amerykańskich żołnierzy do wzmocnienia m.in. swojej antyimigracyjnej polityki.
Z kolei jak podała agencja Reutera, decyzją sądu z San Francisco administracji Donalda Trumpa zablokowano wysłanie Gwardii Narodowej do Kalifornii. To kontynuacja sprawy z czerwca, kiedy amerykański prezydent wezwał wówczas ponad cztery tysiące żołnierzy do Los Angeles, aby zwalczyć protesty, które wybuchły po rozpoczęciu deportacji imigrantów.
Trump podsumował działania w Waszyngtonie. "Niesamowite wyniki"
Pod koniec sierpnia Donald Trump podsumował walkę z przestępczością w Waszyngtonie. Słowa przywódcy padły podczas podziękowań składanych pracownikom organów ścigania i agencji federalnych. Wydarzenie miało miejsce na terenie obiektu policyjnego w południowo-wschodniej części stolicy.
Prezydent USA nie wykluczył wysłania Gwardii Narodowej do innych miast, takich jak Memphis w stanie Tennessee.
Trump chwalił się przy tym, że dzięki podjętym przez niego działaniom przestępczość w amerykańskiej stolicy maleje. - Mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce. To jak inne miasto. To stolica. Będzie najlepsza na świecie - powiedział prezydent.