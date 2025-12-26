W skrócie Donald Trump nie spieszy się z zatwierdzeniem 20-punktowego planu pokojowego przedstawionego przez Wołodymyra Zełenskiego.

Trump podkreśla, że ostateczna decyzja należy do niego i zamierza dogłębnie przeanalizować propozycje ukraińskiego prezydenta.

Zapowiedziane spotkanie Trumpa z Zełenskim ma dotyczyć głównie kwestii terytorialnych i dalszych kroków w sprawie zakończenia wojny.

Trump wspomniał także o możliwości szybkiego spotkania z Władimirem Putinem, sugerując otwartość na rozmowy z Rosją.

Wołodymyr Zełenski w niedzielę spotka się na Florydzie z Donaldem Trumpem - taką wiadomość podał w piątek portal Axios.

Ukraiński przywódca liczy na akceptację dla 20-punktowego planu pokojowego wypracowanego przez delegację z obu państw. Taki dokument miałby następnie zostać przekazany stronie rosyjskiej.

Jednak w najnowszym komentarzu Donald Trump studzi nastroje Zełenskiego. "Nie spieszy się z poparciem propozycji" swojego ukraińskiego odpowiednika - pisze portal Politico.

Trump czeka na spotkanie z Zełenskim. "Zobaczymy, co ma"

- Nie ma nic, dopóki tego nie zatwierdzę - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, wskazując wprost, że to on rozdaje karty. - Zobaczymy więc, co ma - dodał.

Zarazem republikanin podkreślił, że liczy na konstruktywne spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w nadchodzący weekend.

Jak podała agencja Reutera, Zełenski omówi w niedzielę z Trumpem kwestie terytorialne, stanowiące główną przeszkodą w rozmowach na temat zakończenia wojny na wschodzie Europy.

Chodzi m.in. o przynależność Donbasu oraz status zaporoskiej elektrowni jądrowej. Dodatkowo dla strony ukraińskiej istotną kwestią stanowią ewentualne gwarancje bezpieczeństwa.

Kiedy spotkanie Trumpa z Putinem? Enigmatyczna odpowiedź prezydenta USA

Podczas opublikowanego w piątek wywiadu Donald Trump poruszył również kwestię ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem. - Odbędzie się wkrótce, tak szybko, jak będzie chciał - odparł republikanin.

Do ostatniego spotkania przywódców w cztery oczy doszło w sierpniu na Alasce. - Jesteśmy przekonani, że aby ugoda była długotrwała, musimy wyeliminować podstawowe przyczyny konfliktu, a wszystkie obawy Rosji muszą być wzięte pod uwagę - mówił wtedy o zakończeniu wojny w Ukrainie Putin.

Prezydent Trump ogłosił również, że w drodze do USA jest premier Izraela Binjamin Netanjahu. - Mam Zełenskiego i Bibiego w drodze. Wszyscy oni lecą. Wszyscy oni lecą. Znowu szanują nasz kraj - nie krył entuzjazmu.

