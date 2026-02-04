W skrócie Donald Trump skrytykował dziennikarkę CNN Kaitlan Collins za "brak uśmiechu" po zadaniu pytania o akta Jeffreya Epsteina.

Stacja CNN oraz jej dziennikarze wsparli Kaitlan Collins, podkreślając jej profesjonalizm i rzetelność.

To kolejne publiczne spięcie Donalda Trumpa z reporterką podczas jego obecnej prezydentury. Do podobnych sytuacji dochodziło także w czasie pierwszej kadencji polityka.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Jesteś najgorszą reporterką - mówił Donald Trump reporterce Kaitlan Collins podczas konferencji w Gabinecie Owalnym we wtorek. - CNN nie ma oglądalności z powodu takich ludzi jak ty - twierdził prezydent USA.

Donald Trump oburzony pytaniem dziennikarki. "Wiesz, że nie mówisz prawdy"

W pewnym momencie Trump zwrócił się do obecnych w sali osób. - Wiecie, że to młoda kobieta - chyba nigdy nie widziałem twojego uśmiechu. Znam cię od 10 lat. Chyba nigdy nie widziałem uśmiechu na twojej twarzy. Dlaczego się nie uśmiechasz? Bo wiesz, że nie mówisz prawdy - kontynuował amerykański prezydent.

Trump zareagował w ten sposób po tym, jak Collins zapytała o ujawnione w ostatnim czasie kolejne materiały ze sprawy Jeffreya Epsteina. - Myślę, że nadszedł czas, aby kraj zajął się czymś innym - odparł amerykański polityk, po czym wyraził swoje niezadowolenie z powodu postawy Collins.

Stacja CNN broni reporterki. "Jedna z najlepszych"

Stacja CNN stanęła w obronie swojej reporterki. Collins jest "wyjątkową dziennikarką, która codziennie relacjonuje wydarzenia z Białego Domu i z terenu z prawdziwą wytrwałością". "Umiejętnie przekazuje swoje materiały prowadzącemu i widzom CNN, którzy wiedzą, że mogą im zaufać" - czytamy w oświadczeniu.

"Kaitlan jest świetną reporterką i człowiekiem" - napisał prezenter stacji Jake Tapper.

David Axelrod, analityk polityczny CNN, określił Collins "jedną z najlepszych dziennikarek na świecie, inteligentną, niestrudzoną, nieustraszoną i uczciwą", dodając: "Jestem dumny, że mogę nazywać ją moją koleżanką z pracy i przyjaciółką".

To nie pierwsza taka sytuacja. Spięcia Collins z Trumpem

To nie pierwszy raz, kiedy Trump zwrócił uwagę dziennikarzowi. Samą Collins w grudniu 2025 r. nazwał "głupią i wstrętną". Podobnie prezydent USA zachował się w listopadzie 2025 r., gdy inna reporterka na pokładzie Air Force One pytała go o akta Epsteina. Wówczas polityk wskazał na nią i powiedział: "Cicho! Cicho, świnko".

Z kolei w poście w Truth Social z 6 grudnia 2025 r. Trump ostro krytykował Collins, gdy ta zadała pytanie o kwestie budżetowe związane z budową sali balowej przy Białym Domu.

"Caitlin Collin z Fake News CNN, zawsze Głupia i Wredna, zapytała mnie, dlaczego nowa sala balowa kosztuje więcej, niż pierwotnie zakładano rok temu" - czytamy w poście prezydenta USA, w którym widnieje błąd w zapisie imienia i nazwiska reporterki. "Odpowiedziałem, że będzie dwa razy większa, a jakość wykończenia i wnętrza została podniesiona na najwyższy poziom" - kontynuował Trump.

"FAKE NEWS CNN i człowiek, który kieruje całą tą skorumpowaną organizacją, która jest jej właścicielem, to jeden z najgorszych w branży" - pisał prezydent USA. "Ich oglądalność jest tak niska, że nie są już nawet uwzględniani ani znaczący. MAGA!!!" - zakończył polityk.

Dziennik "USA Today" podaje, że na te zarzuty Collins odpowiedziała później w poście na Instagramie, który nie jest już dostępny. "Technicznie rzecz biorąc, moje pytanie dotyczyło Wenezueli" - napisała dziennikarka.

Do podobnych spięć Trumpa z reporterką CNN dochodziło także w czasie pierwszej kadencji prezydenta USA. W 2018 r. Collins została wykluczona z konferencji prasowej w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu po tym, jak zadała Trumpowi pytania w Gabinecie Owalnym. CNN broniło wówczas dziennikarki, twierdząc, że decyzja o wykluczeniu jej była "odwetem" i dodając, że domagają się "lepszego" rozwiązania.

Z kolei w 2020 r. Trump opuścił salę konferencyjną Białego Domu po tym, jak Collins podczas briefingu poświęconego pandemii zadała mu pytanie na temat leku, którego działania bronił prezydent USA.

Źródło: CNN, "USA Today"

"Polityczny WF": Kogo Tusk zaprasza na porto i cygaro? INTERIA.PL