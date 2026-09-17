W skrócie Prezydent USA Donald Trump zapowiedział możliwość wprowadzenia wysokich ceł lub ograniczenia handlu z Unią Europejską w odpowiedzi na zacieśnianie współpracy UE z Kanadą.

Wcześniej Ursula von der Leyen zasugerowała, by Kanada mogła zostać pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, a propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez premiera Kanady.

Współpraca UE i Kanady ma obejmować krytyczne minerały, przemysł obronny, AI, bezpieczeństwo energetyczne, kosmos, usługi finansowe, handel cyfrowy i szerokie spektrum usług.

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Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że możliwość przystąpienia Kanady do Unii Europejskiej jest "śmieszna". Opisywał Kanadę jako "okropnego partnera handlowego".

Trump zareagował na plany Unii Europejskiej ws. Kanady

Jednocześnie zagroził wymierzeniem gospodarczego ciosu krajom europejskim, jeśli ich współpraca z Ottawą będzie wynikała ze "złych intencji".

- Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej.

- Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami - jeśli to dobre intencje, to w porządku - ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła - dodał.

Kanada może stać pierwszym członkiem stowarzyszony Unii Europejskiej

O możliwości akcesji Kanady mówiła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa KE zadeklarowała w orędziu o stanie Unii, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE. Biuro premiera Kanady Marka Carneya przekazało, że szef rządu z zadowoleniem przyjął propozycję.

- Europa i Kanada wierzą w demokrację. Wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich - wyjaśniała von der Leyen.

Relacje krajów UE z Kanadą. Współpraca na wielu polach

Współpraca Unii Europejskiej z Kanadą miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji (AI), możliwości obliczeniowych, bezpieczeństwa energetycznego, przestrzeni kosmicznej oraz usług finansowych i płatności. Rozmowa Carneya i von der Leyen dotyczyła też handlu cyfrowego poza sektorem rolnym oraz "szerokiego zakresu usług".

W orędziu o stanie UE von der Leyen mówiła, że chodzi o stworzenie z Kanadą "przestrzeni wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego". Zapowiedziała też współpracę w dziedzinie inteligentnej produkcji, stworzenie sojuszu technologicznego, integrację "przemysłowych baz obronnych", a Arktyka ma się stać "sztandarowym projektem".

Kanada szuka nowych możliwości współpracy w związku z coraz częstszymi groźbami ze strony Stanów Zjednoczonych, dotyczącymi m.in. zakazu importu części kanadyjskich towarów czy nowych ceł.



