Trump spotka się z Putinem. Kreml potwierdza i ujawnia szczegóły

O spotkaniu przywódców USA i Rosji informuje prokremlowska agencja RIA Nowosti. Jak podkreślono, obecnie trwają negocjacje dotyczące szczegółów wydarzenia. Miejsce wydarzenia zostało już ustalone i zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.

- Na wniosek strony amerykańskiej uzgodniono wstępnie, że w najbliższych dniach odbędzie się dwustronne spotkanie na najwyższym szczeblu, czyli spotkanie prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa - poinformował Uszakow.

Jednocześnie doradca rosyjskiego prezydenta potwierdził, że w trakcie środowej wizyty Steve'a Witkoffa, amerykański dyplomata zaproponował spotkanie trzech przywódców Trumpa, Putina i Zełenskiego.

- Ale Moskwa nie skomentowała tej kwestii - podkreślił.

Rosja. Wysłannik Trumpa przybył na Kreml

W środę specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta pojawił się w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Jak informowały kremlowskie służby prasowe, rozmowa dyplomatów trwałą blisko trzy godzin.

W trakcie rozmów, jak przekazał Uszakow, podejmowano przede wszystkim kwestię zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Zdaniem rosyjskiej strony "dialog był pożyteczny i konstruktywny".

Niedługo później amerykański przywódca stwierdził, że w trakcie rozmów doszło do "dużych postępów". Rozmowy nazwał niezwykle produktywnymi i prowadzącymi do zakończenia wojny.

