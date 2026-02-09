W skrócie Prezydent USA Donald Trump spotka się w Pekinie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w pierwszym tygodniu kwietnia.

Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej Xi Jinping ostrzegł Trumpa przed zacieśnianiem kontaktów handlowych z Tajwanem.

Na początku lutego Xi Jinping zgodził się na zwiększenie importu soi z USA oraz wyraził chęć dalszej współpracy.

O spotkaniu Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem poinformował serwis Politico, powołując się na trzy źródła zaznajomione z planem. Do szczytu z udziałem obu polityków ma dojść w pierwszym tygodniu kwietnia w Pekinie.

Biały Dom nie ogłosił jednak dokładnej oficjalnej daty wizyty prezydenta w Chinach. Dodajmy, że sam Donald Trump zapowiadał wcześniej, że w kwietniu poleci do Pekinu. Z kolei na końcówkę trwającego roku planowana jest wizyta prezydenta Chin w Stanach Zjednoczonych.

Minister finansów USA Scott Bessent informował także, że w 2026 roku Trump i Xi mogą spotkać się nawet czterokrotnie, w tym również podczas szczytu G20 w Miami. Bessent dodał ponadto, że Trump "wyraził zainteresowanie" udziałem w spotkaniu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen w listopadzie.

Trump: Relacje z Chinami są wyjątkowo dobre

W zeszłą środę miejsce miała natomiast rozmowa telefoniczna przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca napisał wówczas na platformie Truth Social, że była to "wspaniała rozmowa", która zwiastuje wzmocnienie relacji chińsko-amerykańskich.

"Relacje z Chinami i moje osobiste relacje z prezydentem Xi są wyjątkowo dobre i oboje zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie ich w tym stanie" - komentował Donald Trump.

Agencja Reutera informowała wówczas, że prezydent Chin zgodził się między innymi na zwiększenie importu soi o 8 milionów ton, co ma pomóc w przywróceniu równowagi amerykańskiego rolnictwa.

Xi przekazał ponadto Trumpowi, że chciałby w nowym roku "osiągnąć jeszcze więcej wielkich i dobrych rzeczy" w kwestii współpracy z prezydentem USA.

Relacje USA-Chiny. Xi przestrzegał Trumpa przed utrzymywaniem kontaktów z Tajwanem

Podczas środowej rozmowy chiński przywódca ostrzegł jednak Trumpa przed utrzymywaniem zbyt bliskich kontaktów handlowych z Tajwanem.

"Stany Zjednoczone muszą ostrożnie podchodzić do sprzedaży broni Tajwanowi" - zaznaczył Pekin w podsumowaniu spotkania.

Dodajmy, że kilka tygodni temu chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało umowę handlową między USA a Tajwanem, która zakłada obniżenie ceł na tajwańskie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych.

Chiny wezwały wówczas Waszyngton do przestrzegania zasady "jednych Chin" i powstrzymania się od działań, które mogłyby naruszać chińską suwerenność.

Wcześniej przywódcy USA i Chin rozmawiali telefonicznie pod koniec listopada. Donald Trump chwalił się wtedy "niezwykle silnymi" relacjami z Chinami.

