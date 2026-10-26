W skrócie Donald Trump zasugerował, że wybory prezydenckie w Brazylii zostały sfałszowane, krytykując przy tym decyzję o przedłużeniu czasu pracy lokali wyborczych.

Rywal Luli, Flavio Bolsonaro, odmówił uznania wyniku drugiej tury wyborów i wystąpił z żądaniem unieważnienia głosowania przez sąd.

Mimo bliskich relacji z Jairem Bolsonaro, Donald Trump zaznaczył, że nie opowiadał się w brazylijskich wyborach po żadnej ze stron.

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Trump skomentował w ten sposób podczas rozmowy z dziennikarzami niedzielne wybory w Brazylii wygrane przez Lulę.

- Cóż, dla mnie wyglądało to okropnie. To okropnie wyglądało. Nie opowiadałem się po żadnej ze stron, ale wyglądało to jak kolejne sfałszowane wybory - powiedział Trump przed odlotem na wiec wyborczy w Mississippi.

Dodał później, że nie podobało mu się przedłużenie działania lokali wyborczych i było "bardzo dziwne".

Wybory w Brazylii. Bolsonaro żąda unieważnienia wyniku

Pytany, co zamierza zrobić w sprawie brazylijskich wyborów, odparł, że nie jest prezydentem Brazylii. - Lubię Lulę. Bardzo dobrze się z nim dogaduję. Po prostu uważam, że wybory wyglądały bardzo źle. Sposób, w jaki je podliczono - powiedział.

W przeciwieństwie do wyborów w wielu innych państwach Trump nie poparł żadnego z kandydatów w brazylijskich wyborach mimo bliskich stosunków z byłym prezydentem - ojcem oponenta Luli - Jairem Bolsonaro. Zdaniem brazylijskich komentatorów interwencja Trumpa w wybory mogłaby zaszkodzić faworyzowanemu przez niego kandydatowi.

Rywal Luli, prawicowy senator Flavio Bolsonaro, odmówił w niedzielę uznania wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich w Brazylii i zażądał unieważnienia wyniku.

Podobnie jak Trump senator skrytykował decyzję sędziego Sądu Najwyższego o przedłużeniu głosowania o dwie godziny. Decyzja została ogłoszona tuż przed planowanym zamknięciem lokali wyborczych i wywołała zamieszanie w komisjach.

Wiele lokali zakończyło pracę o pierwotnie wyznaczonej porze, podczas gdy inne były czynne dłużej. O wydłużenie pracy komisji wnioskował jednak również wcześniej i sam Bolsonaro.



