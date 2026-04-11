W skrócie Donald Trump pogratulował załodze Artemis II, wyraził dumę z astronautów i zaprosił ich do Białego Domu.

Misja Artemis II zakończyła się bezpiecznym wodowaniem statku Orion z czterema astronautami po 10 dniach na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Podczas misji ustanowiono kilka rekordów: był to najdalszy lot człowieka w kosmos, a astronauci stali się pierwszymi ludźmi, którzy ujrzeli ciemną stronę Księżyca.

"Gratulacje dla wspaniałej i niezwykle utalentowanej załogi Artemis II. Cała podróż była spektakularna, lądowanie było perfekcyjne i jako prezydent Stanów Zjednoczonych nie mogę być bardziej dumny" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Prezydent USA zaprosił również wszystkich członków misji na spotkanie z nim. "Nie mogę się doczekać spotkania z wami w Białym Domu niedługo" - stwierdził.

"Będziemy to robić ponownie, a później następny przystanek: Mars" - podsumował amerykański prezydent.

Misja Artemis II zakończona. Astronauci wrócili na ziemię

Statek Orion z czwórką astronautów wykonał w piątek bezpieczne wodowanie na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. W ten sposób po 10 dniach zakończyła się misja Artemis II, pierwsza od 1972 r. załogowa misja w okolice Księżyca

Orion wylądował na powierzchni oceanu nieopodal San Diego w Kalifornii o 2.07 czasu polskiego. Procedura wodowania przebiegła zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji.

- Od stron Juliusza Verne'a po współczesną misję na Księżyc - nowy rozdział eksploracji naszego niebiańskiego sąsiada dobiegł końca - oznajmił prowadzący transmisję NASA, oceniając, że było to "perfekcyjne" lądowanie.

Po wylądowaniu, dowódca misji Reid Wiseman oznajmił, że wszyscy członkowie załogi: Victor Glover (pilot), Christina Koch (specjalistka misji) i astronauta CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) Jeremy Hansen są w dobrej kondycji.

- Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłem. Czekałem prawie całe życie, żeby to zobaczyć - powiedział administrator NASA Jared Isaacman. - Nie mógłbym być bardziej dumny z całej załogi, lat, wysiłku, zarwanych nocy, całej ciężkiej pracy z całego kraju, która przyczyniła się do tego niesamowitego momentu - dodał.

Ocenił, że załoga Artemis II była "ambasadorami ludzkości do gwiazd, którzy właśnie ukończyli idealną misję". Zwrócił też uwagę na międzynarodowy wymiar programu Artemis, w tym udział modułu serwisowego Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz plany stworzenia księżycowego modułu mieszkalnego z włoską agencją.

Misja Artemis II ustanowiła kilka rekordów

Misja ustanowiła kilka historycznych rekordów. Był to najdalszy dotąd lot człowieka w kosmos - ponad 406 tys. km od Ziemi. Koch jest pierwszą kobietą, Glover pierwszym Afroamerykaninem, a Hansen pierwszym Kanadyjczykiem, który odbył lot na orbitę Księżyca. Podczas misji, astronauci udali się na orbitę Księżyca i okrążyli go. Stali się w ten sposób pierwszymi ludźmi, którzy na własne oczy ujrzeli ciemną stronę Księżyca. Łączny dystans pokonany przez Orion wynosił 1,12 mln km.

Misja Artemis II była pierwszą załogową wyprawą w okolice Księżyca od czasów programu Apollo. Stanowi ona próbę generalną przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni Srebrnego Globu w ramach misji Artemis IV. Był to pierwszy załogowy lot olbrzymiej rakiety NASA, SLS, oraz statku Orion.

Pierwotnie planowano, że ludzie ponownie staną na Księżycu podczas Artemis III, jednak w ostatnim czasie NASA zdecydowała, że następna misja programu - w przyszłym roku - będzie polegała na testowaniu zintegrowanych systemów i zdolności operacyjnych na orbicie okołoziemskiej.

Ostatni raz załogowe loty docierały na Księżyc w 1972 roku, czyli ponad pół wieku temu - w misji Apollo 17. Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni Srebrnego Globu, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół niego. Wszelkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe.

W listopadzie 2022 r. przeprowadzono misję Artemis I, której celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Statek leciał bez astronautów.

