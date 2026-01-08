Trump sfinansuje swój wymarzony projekt. USA przesuwa rekordową kwotę
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do Kongresu z wnioskiem o ustanowienie w 2027 roku rekordowego budżetu obronnego w wysokości 1,5 biliona dolarów. Pieniądze te mają pomóc sfinansować "wymarzoną armię" Trumpa. Jak zapowiedział lider USA, gigantyczny budżet mógłby zostać częściowo zasilony z zysków z amerykańskich ceł.
W skrócie
- Donald Trump planuje wystąpić do Kongresu o rekordowy budżet obronny w wysokości 1,5 biliona dolarów na 2027 rok.
- Część tej sumy miałaby pochodzić z zysków z amerykańskich ceł, choć nie wystarczyłyby one na pokrycie całej kwoty.
- Republikańscy politycy popierają znaczne zwiększenie wydatków na wojsko, argumentując to potrzebą rozbudowy armii oraz wzrostem bezpieczeństwa.
Proponowany przez Donalda Trumpa budżet byłby o pół biliona dolarów wyższy, niż fundusze, którymi aktualnie dysponuje Pentagon. Jak zauważa Politico, środki te mogłyby pomóc Amerykanom sfinansować ambitne plany wojskowe prezydenta.
Polityk stwierdził, że z pomocą ogromnego budżetu Stany Zjednoczone mogłyby zbudować "wymarzoną armię". W jego ocenie dodatkowy wydatek mógłby zostać sfinansowany z zysków, które USA czerpią z wprowadzenia ceł.
"Nawet gdyby udało mu się obejść konstytucyjne uprawnienia Kongresu do decydowania o wydatkach, obecne wpływy z ceł i tak byłyby o kilkaset miliardów niższe od kwoty, o którą planuje prosić prezydent" - zauważają dziennikarze Politico.
Stany Zjednoczone. Donald Trump chce stworzyć "wymarzoną armię"
Już tegoroczny budżet Pentagonu, w wysokości biliona dolarów, jest wyjątkowo wysoki. Udało się go osiągnąć dzięki dodatkowym 150 milionom, które docelowo miały zostać rozłożone na pięć lat i przeznaczone na długoterminowe projekty.
Donald Trump i część republikańskich polityków nie wydaje się jednak obawiać o przyszłość kolejnego ambitnego projektu. Niektórzy republikanie od dawna opowiadają się za znaczącym zwiększeniem budżetu Pentagonu, docelowo sięgającym 5 procent PKB, w porównaniu z obecnymi 3,5 proc.
- Potrzebujemy co najmniej 4 proc. PKB. Tyle jest potrzebne, żeby zbudować naszą marynarkę wojenną, siły powietrzne, międzykontynentalne pociski balistyczne, bombowce i zadbać o nasze wojska - ocenił kongresmen Don Bacon z Nebraski.
W podobnym tonie wypowiedział się inny republikański członek Kongresu, Steve Womack. - Niedofinansowanie naszego aparatu obrony trwa zbyt długo. Podważaliśmy w ten sposób nasze bezpieczeństwo narodowe, na czym korzystali nasi przeciwnicy - stwierdził.
Źródło: Politico