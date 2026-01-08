W skrócie Donald Trump planuje wystąpić do Kongresu o rekordowy budżet obronny w wysokości 1,5 biliona dolarów na 2027 rok.

Część tej sumy miałaby pochodzić z zysków z amerykańskich ceł, choć nie wystarczyłyby one na pokrycie całej kwoty.

Republikańscy politycy popierają znaczne zwiększenie wydatków na wojsko, argumentując to potrzebą rozbudowy armii oraz wzrostem bezpieczeństwa.

Proponowany przez Donalda Trumpa budżet byłby o pół biliona dolarów wyższy, niż fundusze, którymi aktualnie dysponuje Pentagon. Jak zauważa Politico, środki te mogłyby pomóc Amerykanom sfinansować ambitne plany wojskowe prezydenta.

Polityk stwierdził, że z pomocą ogromnego budżetu Stany Zjednoczone mogłyby zbudować "wymarzoną armię". W jego ocenie dodatkowy wydatek mógłby zostać sfinansowany z zysków, które USA czerpią z wprowadzenia ceł.

"Nawet gdyby udało mu się obejść konstytucyjne uprawnienia Kongresu do decydowania o wydatkach, obecne wpływy z ceł i tak byłyby o kilkaset miliardów niższe od kwoty, o którą planuje prosić prezydent" - zauważają dziennikarze Politico.

Stany Zjednoczone. Donald Trump chce stworzyć "wymarzoną armię"

Już tegoroczny budżet Pentagonu, w wysokości biliona dolarów, jest wyjątkowo wysoki. Udało się go osiągnąć dzięki dodatkowym 150 milionom, które docelowo miały zostać rozłożone na pięć lat i przeznaczone na długoterminowe projekty.

Donald Trump i część republikańskich polityków nie wydaje się jednak obawiać o przyszłość kolejnego ambitnego projektu. Niektórzy republikanie od dawna opowiadają się za znaczącym zwiększeniem budżetu Pentagonu, docelowo sięgającym 5 procent PKB, w porównaniu z obecnymi 3,5 proc.

- Potrzebujemy co najmniej 4 proc. PKB. Tyle jest potrzebne, żeby zbudować naszą marynarkę wojenną, siły powietrzne, międzykontynentalne pociski balistyczne, bombowce i zadbać o nasze wojska - ocenił kongresmen Don Bacon z Nebraski.

W podobnym tonie wypowiedział się inny republikański członek Kongresu, Steve Womack. - Niedofinansowanie naszego aparatu obrony trwa zbyt długo. Podważaliśmy w ten sposób nasze bezpieczeństwo narodowe, na czym korzystali nasi przeciwnicy - stwierdził.

