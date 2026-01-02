Trump ściga tankowiec po Atlantyku. Rosyjska nota trafiła do Białego Domu

Agata Sucharska

Oprac.: Agata Sucharska

Rosja zwróciła się formalnie do USA z wnioskiem dyplomatycznym o zaprzestanie pościgu za tankowcem, który płynął do Wenezueli, a obecnie ucieka przed Strażą Przybrzeżną na Oceanie Atlantyckim - poinformował amerykański dziennik "New York Times". Amerykańskie siły śledzą tankowiec Bella 1 od prawie dwóch tygodni. Według gazety żądanie może mieć znaczenie w negocjacjach w sprawie Ukrainy.

Statek towarowy zacumowany przy nabrzeżu na spokojnej wodzie, w tle rozciąga się linia horyzontu na morzu, widok zza czarnej balustrady.
Media informują, że Rosja poprosiła USA o zaprzestanie pościgu za tankowcem (zdjęcie ilustracyjne)Isaac Urrutia / Reuters / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Rosja formalnie zwróciła się do USA z żądaniem zaprzestania pościgu za tankowcem.
  • Konflikt wokół tankowca zbiega się z negocjacjami pokojowymi między Rosją a Ukrainą, prowadzonymi z udziałem Donalda Trumpa.
  • Tankowiec ubiegał się o ochronę Rosji. Bella 1 pojawiła się później w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjska prośba została dostarczona późnym wieczorem w środę do Departamentu Stanu, poinformowały osoby, które zgodziły się na rozmowę z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości.

Spór o tankowiec zbiegł się w czasie z próbami podejmowanymi przez prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi wynegocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą - podkreślił dziennik.

Jak przypomniał "New York Times", na początku tygodnia Trump gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przywódcy wyrazili optymizm co do zakończenia wojny, mimo że najwyraźniej poczynili niewielkie postępy w drażliwych kwestiach gwarancji bezpieczeństwa i wymiany terytoriów.

Żądanie Rosji, by USA zaprzestały pościgu za statkiem, może dodać nowego znaczenia negocjacjom - uznał dziennik.

Tankowiec Bella 1 pod ochroną Rosji. Dostał już nową nazwę

Amerykańskie siły śledzą tankowiec Bella 1 od prawie dwóch tygodni. Statek wyruszył z Iranu po ropę naftową do Wenezueli. Straż przybrzeżna USA próbowała przechwycić Bellę 1, jednak załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs.

Od tamtej pory statek próbował ubiegać się o ochronę Rosji, a jego załoga malowała rosyjską flagę na burcie i informowała Straż Przybrzeżną przez radio, że płynie pod rosyjskim nadzorem.

Bella 1 niedawno pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą - Marinera - z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.

Zobacz również:

USA ścigają kolejny wenezuelski tankowiec. Zdj. ilustracyjne
Świat

Wzięli na cel podejrzany tankowiec. Fiasko operacji USA

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    USA chcą przejąć tankowiec chroniony przez Rosję. W tle konflikt z Wenezuelą

    Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jednak amerykański urzędnik stwierdził, że administracja Trumpa nadal uważa tankowiec za "bezpaństwowy", ponieważ pływał pod fałszywą flagą.

    Mimo że uzyskanie rosyjskiej ochrony dla Belli 1 może być mało prawdopodobne w świetle prawa międzynarodowego, rosyjska interwencja dyplomatyczna może skomplikować próbę przejęcia tankowca przez Stany Zjednoczone, która wynika z trwającego konfliktu z Wenezuelą.

    Trump wprowadził quasi-blokadę na niektóre tankowce transportujące ropę naftową z Wenezueli, próbując wywrzeć presję na rząd Nicolasa Maduro. Eksport ropy, głównie do Chin, utrzymuje wenezuelską gospodarkę na powierzchni - przypomniał dziennik.

    Do tej pory Stany Zjednoczone przejęły dwa inne tankowce na Karaibach, a amerykańscy urzędnicy poinformowali o planach przejęcia kolejnych statków.

    Zobacz również:

    USA próbowały przejąć tankowiec Bella 1 (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    "Dziwaczna epopeja". Na ściganym tankowcu pojawiła się rosyjska flaga

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    Orędzie noworoczne prezydenta Karola NawrockiegoKPRP

    Najnowsze