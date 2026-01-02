W skrócie Rosja formalnie zwróciła się do USA z żądaniem zaprzestania pościgu za tankowcem.

Konflikt wokół tankowca zbiega się z negocjacjami pokojowymi między Rosją a Ukrainą, prowadzonymi z udziałem Donalda Trumpa.

Tankowiec ubiegał się o ochronę Rosji. Bella 1 pojawiła się później w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą.

Rosyjska prośba została dostarczona późnym wieczorem w środę do Departamentu Stanu, poinformowały osoby, które zgodziły się na rozmowę z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości.

Spór o tankowiec zbiegł się w czasie z próbami podejmowanymi przez prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi wynegocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą - podkreślił dziennik.

Jak przypomniał "New York Times", na początku tygodnia Trump gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przywódcy wyrazili optymizm co do zakończenia wojny, mimo że najwyraźniej poczynili niewielkie postępy w drażliwych kwestiach gwarancji bezpieczeństwa i wymiany terytoriów.

Żądanie Rosji, by USA zaprzestały pościgu za statkiem, może dodać nowego znaczenia negocjacjom - uznał dziennik.

Tankowiec Bella 1 pod ochroną Rosji. Dostał już nową nazwę

Amerykańskie siły śledzą tankowiec Bella 1 od prawie dwóch tygodni. Statek wyruszył z Iranu po ropę naftową do Wenezueli. Straż przybrzeżna USA próbowała przechwycić Bellę 1, jednak załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs.

Od tamtej pory statek próbował ubiegać się o ochronę Rosji, a jego załoga malowała rosyjską flagę na burcie i informowała Straż Przybrzeżną przez radio, że płynie pod rosyjskim nadzorem.

Bella 1 niedawno pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą - Marinera - z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.

USA chcą przejąć tankowiec chroniony przez Rosję. W tle konflikt z Wenezuelą

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jednak amerykański urzędnik stwierdził, że administracja Trumpa nadal uważa tankowiec za "bezpaństwowy", ponieważ pływał pod fałszywą flagą.

Mimo że uzyskanie rosyjskiej ochrony dla Belli 1 może być mało prawdopodobne w świetle prawa międzynarodowego, rosyjska interwencja dyplomatyczna może skomplikować próbę przejęcia tankowca przez Stany Zjednoczone, która wynika z trwającego konfliktu z Wenezuelą.

Trump wprowadził quasi-blokadę na niektóre tankowce transportujące ropę naftową z Wenezueli, próbując wywrzeć presję na rząd Nicolasa Maduro. Eksport ropy, głównie do Chin, utrzymuje wenezuelską gospodarkę na powierzchni - przypomniał dziennik.

Do tej pory Stany Zjednoczone przejęły dwa inne tankowce na Karaibach, a amerykańscy urzędnicy poinformowali o planach przejęcia kolejnych statków.

