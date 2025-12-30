Trump rzucił groźbę w kierunku sojusznika Rosji. Kreml reaguje
Kreml reaguje na słowa Trumpa o ewentualnym ataku na Iran. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow wstawił się za sojusznikiem i zaapelował do USA o powstrzymanie się od eskalowania napięcia w regionie.
Donald Trump odpowiedział w poniedziałek twierdząco na pytania izraelskiego dziennikarza, czy wesprze ewentualny atak Izraela przeciwko Iranowi, jeśli ten będzie kontynuował prace nad rozwojem rakiet i broni jądrowej.
- Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - powiedział prezydent USA.
Rosja reaguje na słowa Trumpa: Konieczny jest dialog z Iranem
- Uważamy, że konieczne jest powstrzymanie się od wszelkich kroków, które mogłyby eskalować napięcia w regionie. Uważamy też, że przede wszystkim konieczny jest dialog z Iranem - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Podkreślił przy tym, że Rosja będzie nadal pielęgnować bliskie stosunki z Iranem.
Wojna między Izraelem a Iranem. O co chodzi?
Przypomnijmy, wojna między Izraelem i Iranem trwa od 13 czerwca. Jerozolima przeprowadziła wówczas bezprecedensową serię nalotów na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe. W ramach odwetu Teheran posłał rakiety w stronę izraelskich miast.
Donald Trump powiedział wówczas, że ataki "zniszczyły" irańskie obiekty nuklearne, chociaż późniejsza ocena USA wykazała, że ataki uszkodziły głównie tylko jeden z nich, Fordow.
Według Waszyngtonu zaatakowane w czerwcu irańskie obiekty były częścią programu zmierzającego do rozwoju broni jądrowej, co mogłoby zagrażać zwłaszcza krajom Bliskiego Wschodu. Władze Teheranu zaprzeczały, twierdząc, że ich działania mają służyć jedynie celom cywilnym.
Z kolei Rosja i Iran podpisały w tym roku traktat o strategicznym partnerstwie. Zachód oskarżył Teheran o dostarczanie pocisków i dronów do rosyjskich ataków na Ukrainę, czemu Islamska Republika zaprzecza.