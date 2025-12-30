Donald Trump odpowiedział w poniedziałek twierdząco na pytania izraelskiego dziennikarza, czy wesprze ewentualny atak Izraela przeciwko Iranowi, jeśli ten będzie kontynuował prace nad rozwojem rakiet i broni jądrowej.

- Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - powiedział prezydent USA.

Rosja reaguje na słowa Trumpa: Konieczny jest dialog z Iranem

Moskwa, która zacieśnia więzi z Teheranem od początku wojny w Ukrainie, wezwała do deeskalacji.

- Uważamy, że konieczne jest powstrzymanie się od wszelkich kroków, które mogłyby eskalować napięcia w regionie. Uważamy też, że przede wszystkim konieczny jest dialog z Iranem - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Podkreślił przy tym, że Rosja będzie nadal pielęgnować bliskie stosunki z Iranem.

Wojna między Izraelem a Iranem. O co chodzi?

Przypomnijmy, wojna między Izraelem i Iranem trwa od 13 czerwca. Jerozolima przeprowadziła wówczas bezprecedensową serię nalotów na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe. W ramach odwetu Teheran posłał rakiety w stronę izraelskich miast.

Donald Trump powiedział wówczas, że ataki "zniszczyły" irańskie obiekty nuklearne, chociaż późniejsza ocena USA wykazała, że ataki uszkodziły głównie tylko jeden z nich, Fordow.

Według Waszyngtonu zaatakowane w czerwcu irańskie obiekty były częścią programu zmierzającego do rozwoju broni jądrowej, co mogłoby zagrażać zwłaszcza krajom Bliskiego Wschodu. Władze Teheranu zaprzeczały, twierdząc, że ich działania mają służyć jedynie celom cywilnym.

Z kolei Rosja i Iran podpisały w tym roku traktat o strategicznym partnerstwie. Zachód oskarżył Teheran o dostarczanie pocisków i dronów do rosyjskich ataków na Ukrainę, czemu Islamska Republika zaprzecza.

