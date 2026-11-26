W skrócie Donald Trump przekazał, że podczas rozmów w Chinach apelował do Władimira Putina o wycofanie się z agresji militarnej w Europie i zakończenie wojny w Ukrainie.

Prezydent USA spotkał się z szefem NATO Markiem Ruttem w rezydencji Mar-a-Lago, gdzie omówili kwestie wojny w Ukrainie oraz konfliktu w Iranie.

Donald Trump poinformował, że USA budują ponad 20 nowych obiektów produkcyjnych, zwiększając wytwarzanie systemów Patriot, THAAD oraz pocisków Tomahawk.

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Prezydent USA Donald Trump przekazał, że dyskutował z Władimirem Putinem w Chinach i poruszył z nim kwestię wojny w Ukrainie.

O szczegółach rozmów poinformował we wpisie opublikowanym w czwartek na platformie Truth Social. Jak przekazał, podczas spotkania z rosyjskim przywódcą w Chinach dużo czasu "poświęcił kwestii rosyjskiej aktywności militarnej w Europie".

"Podczas moich rozmów w Chinach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, poświęciłem dużo czasu na rozmowę o tym, że chciałbym, aby prezydent Putin wycofał się z wszelkiej agresji militarnej na terytoria w całej Europie, mając nadzieję na szybkie zawarcie porozumienia między Rosją a Ukrainą" - napisał amerykański prezydent.

Trump wyraził przekonanie, że zakończenie wojny jest możliwe. Zwrócił przy tym uwagę na wysoką liczbę ofiar konfliktu. "Naprawdę wierzę, że jest to realne - tysiące ludzi ginie każdego miesiąca" - stwierdził.

Trump spotkał się z szefem NATO. Rozmawiali o Ukrainie i Iranie

Trump poinformował również o środowym spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, które odbyło się w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Jak zaznaczył, przekazał szefowi Sojuszu informacje dotyczące swoich rozmów z Władimirem Putinem.

Wspólne oświadczenie prezydenta USA i sekretarza generalnego NATO opublikowano na profilu Trumpa w mediach społecznościowych. Z dokumentu wynika, że spotkanie miało "bardzo owocny" charakter, a jego głównymi tematami były wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz konflikt w Iranie.

Omówiono także - jak napisano w oświadczeniu - rekordowe osiągnięcia Stanów Zjednoczonych i NATO, wypracowane podczas szczytów w Hadze i Ankarze.

"Długo rozmawialiśmy także o tym, jak ważne jest, aby Rosja i Ukraina unikały jakichkolwiek działań, które celowo bądź nieumyślnie mogłyby zaostrzyć konflikt zbrojny, a także o tym, jak ważne jest osiągnięcie pokojowego rozwiązania konfliktu tak szybko, jak to możliwe!" - przekazano we wspólnym komunikacie.

USA zwiększają produkcję uzbrojenia. Trump wymienił systemy Patriot i THAAD

Kolejnym ważnym tematem rozmowy były wydatki na obronność oraz inwestycje w przemysł zbrojeniowy - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w pozostałych państwach NATO.

Trump poinformował, że przedstawił Ruttemu postępy amerykańskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. Według prezydenta USA w budowie znajduje się obecnie ponad 20 nowych obiektów produkcyjnych.

Ich działalność ma koncentrować się przede wszystkim na wytwarzaniu systemów obrony powietrznej Patriot i THAAD, pocisków Tomahawk, a także nowych rodzajów uzbrojenia ofensywnego i defensywnego. Jak zaznaczył Trump, część z nich nie została jeszcze zaprezentowana opinii publicznej ani innym państwom.

"Nigdy wcześniej Stany Zjednoczone nie produkowały więcej sprzętu wojskowego ani amunicji niż obecnie" - podkreślił amerykański przywódca.



