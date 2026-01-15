W skrócie Donald Trump odbył pierwszą rozmowę z nową przywódczynią Wenezueli Delcy Rodriguez, którą określił jako "świetną".

Według Trumpa, USA i Wenezuela zawarły umowę dotyczącą sprzedaży 50 mln baryłek wenezuelskiej ropy, z pierwszą transzą sprzedaną za 500 mln dolarów.

Senat USA zablokował głosowanie nad uchwałą ograniczającą działania zbrojne prezydenta względem Wenezueli, a Trump planuje spotkanie z liderką wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado.

Donald Trump zrelacjonował rozmowę z Delcy Rodriguez we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Robimy ogromne postępy, pomagając Wenezueli w stabilizacji i odbudowie. Omówiliśmy wiele tematów, w tym ropę naftową, minerały, handel i oczywiście bezpieczeństwo narodowe. To partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wenezuelą będzie spektakularne dla wszystkich" - napisał prezydent USA.

Jak dodał Trump, "Wenezuela wkrótce znów będzie wielka i zamożna, być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej!".

Wcześniej podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym prezydent USA chwalił następczynię Nicolasa Maduro jako "niesamowitą osobę" i podkreślił, że ich rozmowa telefoniczna była długa i "świetna". Nie zdradził jednak jej treści, wspominając jedynie o umowie w sprawie sprzedaży 50 mln baryłek wenezuelskiej ropy przez USA. Urzędnicy administracji Trumpa poinformowali w środę media, że w ramach umowy sprzedano pierwszą transzę surowca za 500 mln dol.

Wenezuela. Rodriguez o rozmowie z Trumpem: Długa i uprzejma

O rozmowie z Donaldem Trumpem poinformowała też sama Delcy Rodriguez we wpisie na portalu X. Przekazała w nim, że rozmowa była długa i uprzejma i że odbyła się "w atmosferze wzajemnego szacunku".

"Omówiliśmy w niej plan współpracy dwustronnej mający na celu dobro naszych obywateli, a także nierozstrzygnięte kwestie między naszymi rządami" - napisała Rodriguez.

Była to pierwsza rozmowa między nimi. Według Trumpa, dotychczas za kontakty z Rodriguez odpowiadał sekretarz stanu Marco Rubio.

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla spotka się z Trumpem. Maria Corina Machado w Białym Domu

Do rozmowy doszło w przeddzień spotkania Donalda Trumpa z przywódczynią wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado w Białym Domu. Według prezydenta USA Machado ma wręczyć mu własną Pokojową Nagrodę Nobla.

Trump nie poparł objęcia władzy przez opozycję, lecz powiedział w ubiegłym tygodniu, że Machado może mieć wpływ na "jakiś aspekt" rządów w Wenezueli.

Jednocześnie republikańska większość w Senacie USA zagłosowała w środę za zablokowaniem ostatecznego głosowania w sprawie uchwały zabraniającej prezydentowi Donaldowi Trumpowi podejmowania dalszych działań zbrojnych wobec Wenezueli.

Senat zagłosował stosunkiem 51-50 za uznaniem projektu uchwały za niekwalifikujący się do przyspieszonej ścieżki legislacyjnej. Rozstrzygający głos oddał wiceprezydent J.D. Vance. Zablokowanie rezolucji, za którą w pierwszym czytaniu głosowało pięcioro polityków Partii Republikańskiej to efekt zmiany stanowiska dwóch z nich, Josha Hawleya i Todda Younga. Projekt zakładał uniemożliwienie dalszych działań zbrojnych Wenezueli bez wyraźnej zgody Kongresu.

Głosowanie jest prawnym wybiegiem w praktyce blokującym możliwość uchwalenia rezolucji. Uprzywilejowany status mają te uchwały o uprawnieniach wojennych prezydenta, które dotyczą trwających konfliktów. Republikanie formalnie uznali, że sytuacja w Wenezueli nie spełnia tej definicji, bo USA nie posiadają w tym kraju żadnych wojsk.

USA. Senat zablokował projekt rezolucji ograniczający działania zbrojne Trumpa wobec Wenezueli

Początkowe głosowanie w tej sprawie i bunt pięciorga senatorów w ubiegłym tygodniu rozzłościło Donalda Trumpa, który stwierdził, że politycy ci nigdy więcej nie powinni zostać wybrani na swój urząd. Miał on również zadzwonić do senatorów i zrugać ich w wulgarny sposób.

Projekt uchwały nie jest jedyną próbą senatorów, by ograniczyć potencjalne użycie sił zbrojnych USA. W środę Lisa Murkowski z Partii Republikańskiej i demokratka Jeanne Shaheen zgłosiły projekt zabraniający używania środków z budżetu w celu "blokady, okupacji, aneksji i innego objęcia kontroli" nad Grenlandią lub innym terytorium państw NATO.

Ten projekt w chwili obecnej ma niewielkie szanse na przyjęcie, bo wymagałby zgody kierownictwa partii rządzącej w Senacie. Mimo to, lider republikanów w Senacie, John Thune, sygnalizował sprzeciw wobec retoryki Trumpa na temat Grenlandii. Wbrew słowom prezydenta Thune powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie uznaje działań zbrojnych wobec Grenlandii za realistyczną opcję i jego zdaniem "nie jest to coś, co ktokolwiek poważnie rozważa".

