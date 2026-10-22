W skrócie Według doniesień "Wall Street Journal" prezydent Donald Trump miał zwrócić się do Elona Muska z prośbą o zniesienie ograniczeń prędkości dla systemu Starshield w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oficjalnie zaprzeczył informacjom o przywróceniu pełnej prędkości sieci Starlink, oczekując na rozmowy z sekretarzem stanu USA.

Istnieją rozbieżne wersje wydarzeń dotyczące odpowiedzialności za wprowadzenie limitów w działaniu systemu, przy czym Musk wskazuje na decyzje Pentagonu i prezydenta.

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Dziennik "Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników, poinformował, że prezydent USA Donald Trump zadzwonił do Elona Muska i poprosił go o zniesienie ograniczeń dotyczących działania wojskowej wersji systemu Starlink, czyli Starshield, w Ukrainie.

Według przedstawicieli władz USA i Ukrainy wkrótce po rozmowie Trumpa z Muskiem system zaczął lepiej działać. Niektórzy ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności, choć działał z większą prędkością niż w okresie obowiązywania limitów.

Ukraina. Media: Trump poprosił Muska, by zniósł ograniczenia na Starshield

Jak donoszą źródła, Trump miał powiedzieć Muskowi, że jest sfrustrowany tym, iż prędkość systemu nadal pozostawała ograniczona do około 160 km/h. Limit prędkości sprawiał, że niektóre ukraińskie drony uderzeniowe i drony przechwytujące były nieskuteczne - przypomniała gazeta.

Rozmowa odbyła się po publikacji artykułu w "WSJ", w którym ujawniono, że Elon Musk zarządził ograniczenie prędkości systemu.

SpaceX i Biały Dom przedstawiają jednak odmienne wersje tego, czy najbogatszy człowiek świata podjął tę decyzję samodzielnie, czy na polecenie administracji Donalda Trumpa.

Michael Kofman, ekspert do spraw wojny w Carnegie Endowment for International Peace, powiedział, że otrzymał informacje z ukraińskich jednostek wojskowych, z których wynika, iż wstępne testy wskazują na bardziej stabilne działanie systemu.

Wojna w Ukrainie. Zełenski oświadczył, że prędkość sieci Starlink nie została przywrócona

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek, że prędkość sieci Starlink nie została przywrócona w Ukrainie. Podkreślił przy tym, że ma nadzieję, iż uda mu się w najbliższych dniach porozmawiać na ten temat z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Zełenski dodał też, że Ukraina jest gotowa do rozmów pokojowych podczas szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych, jednak jak dotąd nie otrzymała takiego zaproszenia.

- Najważniejsza jest oczywiście jedna kwestia - zmuszenie Rosji do zakończenia tej wojny - mówił cytowany przez agencję Reutera.

- Jest to (zakończenie wojny - red.) możliwe dzięki mediacji prezydenta Trumpa i naszych partnerów. Myślę, że wszystko jest możliwe i możemy liczyć na spotkanie na Florydzie podczas szczytu G20 - dodał podczas rozmowy z dziennikarzami w Kijowie.

Trump i Musk o Starshield w Ukrainie. Pojawiły się odmienne wersje zdarzeń

Przypomnijmy, że do tej pory Donald Trump zaprzeczał, by podejmował decyzję w sprawie Starshielda. W poniedziałek powiedział dziennikarzom, że nie wie, kto to zrobił i chce to ustalić.

Według urzędników, na których powołał się "WSJ" Trump w tym tygodniu mówił swoim współpracownikom i sojusznikom, że chce cofnięcia decyzji o ograniczeniu działania Starlinka.

Musk podkreślił wcześniej na platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i "ostatecznie prezydent".



