Jak przy tym wskazał, poinformował amerykańskiego prezydenta, że Ukraina jest gotowa na 30-dniowe zawieszenie broni, choćby od zaraz . Wyraził też chęć do podjęcia rozmów pokojowych "w dowolnym formacie". "Ale w tym celu Rosja musi wykazać powagę swoich intencji zakończenia wojny " - stwierdził.

Liderzy Niemiec i USA mieli się również zgodzić co do konieczności współpracy , aby zakończyć wojnę w Ukrainie . - Trump powiedział, że chciałby mocno wesprzeć starania Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i innych europejskich partnerów w osiągnięciu trwałego pokoju - zapewnił Kornelius.

Wcześniej Merz rozmawiał też z Zełenskim . Ukraiński prezydent pogratulował mu nominacji na kanclerza i życzył sukcesów. "Liczymy na to, że Niemcy będą nadal odgrywać jedną z kluczowych ról we wspieraniu Ukrainy , zarówno w ochronie naszego narodu teraz, jak i w odbudowie po zakończeniu wojny" - napisał w serwisie X.

"Istnieje duży potencjał partnerstwa między Ukrainą a Niemcami i już uzgodniliśmy, że będziemy pracować nad wdrożeniem wielu ważnych rzeczy. Omówiliśmy perspektywy dalszej współpracy. Pan Kanclerz potwierdził dalsze wsparcie dla Ukrainy. To było ważne, by to usłyszeć. Jestem wdzięczny" - podkreślił Zełenski.