W skrócie Opublikowano miliony stron akt sprawy Jeffreya Epsteina, zawierające nazwiska znanych osób, włącznie z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem.

Nazwisko Trumpa pojawia się w dokumentach tysiące razy, są też relacje o rosyjskich powiązaniach Epsteina.

Część dokumentów została opublikowana w ocenzurowanej formie, a niektóre powiązane osoby poniosły konsekwencje wizerunkowe lub złożyły dymisje.

Ten weekend miała zdominować inna historia. Na ekrany kin w całych Stanach Zjednoczonych trafił film dokumentalny o pierwszej damie, a właściwie o jej perspektywie na 20 dni poprzedzające inaugurację drugiej kadencji jej męża. Nie jest to kino wybitne, mówiąc delikatnie. Krytycy nie zostawiają na twórcach suchej nitki, publiczność miesza z błotem (na platformie IMDb ocena 1,3/10), a dziennikarze zastanawiają się nad intencjami firmy Amazon. Cyfrowy gigant kupił prawa do filmu za 40 mln dolarów, a później wydał jeszcze 35 mln na promocję dzieła. Sam budżet marketingowy jest kilkukrotnie większy niż zazwyczaj w przypadku filmów dokumentalnych.

Tymczasem premiera "Melanii" zeszła na dalszy plan. W piątek Departament Sprawiedliwości ujawnił około trzech milionów stron akt sprawy Epsteina, do tego jakieś 180 tysięcy zdjęć i 2000 nagrań wideo. Na jednym ze zdjęć pojawia się reżyser filmu "Melania", Brett Ratner. Siedzi w towarzystwie samego Epsteina oraz dwóch kobiet, których tożsamość pozostała nieujawniona.

Do tego wśród innych dokumentów znalazł się mail do Ghislaine Maxwell, wieloletniej partnerki i współpracowniczki Epsteina, odsiadującej obecnie 20-letni wyrok. W mailu kobieta podpisująca się jako "Melania" chwali artykuł prasowy poświęcony Epsteinowi i fotografię Maxwell, która mu towarzyszyła. Nie ma pewności, czy wiadomość napisała obecna pierwsza dama, ale wysłano ją w 2002 roku, w czasach, kiedy Melania spotykała się już z Donaldem Trumpem, a on sam wciąż przyjaźnił się z Jeffreyem Epsteinem.

Akta Epsteina. Polityczny serial ze zwrotami akcji

Temat akt sprawy niesławnego finansisty ciągnie się od lat, a w ostatnich miesiącach upublicznianie kolejnych partii dokumentów kilkukrotnie zdominowało prasowe nagłówki. Uporządkujmy zatem, co wydarzyło się we "wcześniejszych odcinkach": tajemnicza działalność finansisty i jego równie tajemnicza śmierć w celi staje się podstawą do licznych teorii spiskowych, a postulat ujawnienia akt sprawy zyskuje popularność wśród prawicowych wyborców.

W czasie kampanii wyborczej w 2024 roku Donald Trump zasugerował, że tak właśnie zrobi, a później mianowana przez niego prokurator generalna Pam Bondi ogłosiła, że zajmuje się sprawą.

W lutym 2025 ujawniona została niewielka część, w dodatku w większości wcześniej znanych dokumentów. Budziło to niezadowolenie konserwatywnych komentatorów, a niezadowolenie wzrosło, kiedy latem Departament Sprawiedliwości ogłosił, że Epstein sam odebrał sobie życie, a żadna "lista klientów", którzy mogli być przez niego szantażowani nigdy nie istniała i właściwie sprawa jest zamknięta. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Departament poinformował prezydenta, iż jego nazwisko również pojawiło się w tych dokumentach.

Nastąpił etap przeciągania liny: Donald Trump zasugerował, że sprawą nie warto się zajmować, i że to oszustwo demokratów, zaś ci w kongresie z nową energią domagali się ujawnienia akt.

Postawiło to w niewygodnej pozycji republikanów, którzy wcześniej również opowiadali się za transparentnością i ostatecznie doprowadzili do kapitulacji prezydenta. W listopadzie 2025 Kongres przegłosował ustawę nakazującą upublicznienie akt sprawy w ciągu zaledwie miesiąca. Wcześniej komisja Izby Reprezentantów opublikowała dokumenty, które zgromadziła w ramach własnego dochodzenia.

19 grudnia, w momencie, kiedy upłynął termin wyznaczony ustawą, Departament Sprawiedliwości opublikował część akt, do tego mocno ocenzurowaną. Wzbudziło to sprzeciw opozycji, ale kierownictwo departamentu zasłoniło się rozmiarami akt i koniecznością ochrony ofiar. Pełniejsza publikacja dokumentów nastąpiła sześć tygodni później, ale to wciąż nie wszystko - demokraci twierdzą, że ponad dwa miliony dokumentów pozostaje nieujawnionych.

Departament Sprawiedliwości twierdzi jednak, że więcej upubliczniać nie zamierza. W niektórych dokumentach i tak ujawnił za dużo, mimo starań, by zapewnić prywatność ofiarom. Ich nazwiska, adresy, a nawet zdjęcia pojawiły się w niektórych dokumentach opublikowanych w piątek. Teraz są na bieżąco usuwane.

W innych przypadkach Departament okazał się skuteczniejszy, ocenzurowano na przykład podobiznę prezydenta, która pojawiła się w konwersacji Epsteina ze Steve'em Bannonem.

Jeffrey Epstein. Kłopotliwa lista dla Donalda Trumpa

Dokumenty ujawnione w grudniu nie zawierały zbyt wielu nowych informacji o relacji Trumpa z Epsteinem. Tym razem jest inaczej.

Nazwisko Trumpa pojawia się w opublikowanych dokumentach tysiące razy. Do akt sprawy trafiły artykuły prasowe, korespondencje mailowe, sondaże z czasów kampanii wyborczej, czy nawet fragmenty artykułów z Wikipedii. Dowodzi to, co najwyżej, że Epsteina żywo interesowała kariera polityczna byłego znajomego.

Są jednak inne dokumenty. W mediach społecznościowych szczególną popularność zdobyła kompilacja zeznań obciążających Trumpa, stworzona przez FBI. Część z nich sugeruje, że obecny prezydent mógł dopuścić się przestępstw seksualnych.

Mail jednak nie zawiera dowodów, a agent wysyłający listę zastrzega w jednym miejscu, że część zeznań to relacje z drugiej ręki. Kompilacja powstała przy okazji sprawy braci Alexander, którzy mierzą się z zarzutami, że przez ponad dekadę uczestniczyli w handlu kobietami.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że w aktach sprawy Epsteina znalazły się nieprawdziwe doniesienia przeciwko prezydentowi, które trafiły do FBI na krótko przed wyborami w 2020 roku. Wspomniana lista została jednak usunięta ze strony Departamentu.

I jeszcze jeden znak zapytania: Trump dotąd twierdził, że zerwał wszelkie kontakty z Epsteinem jeszcze przed wyrokiem skazującym dla finansisty w 2008 roku. Tymczasem w ujawnionej korespondencji pojawia się mail Epsteina do niejakiego Williama Rileya:

Zanim zadzwonię do Trumpa w sprawie Virginii, czy są inne alternatywy

Wiadomość datowana jest na 18 kwietnia 2011 roku. Virginia Giuffre to jedna z ofiar Epsteina, która w zeszłym roku popełniła samobójstwo. Finansista wypatrzył ją podczas wizyty w Mar-a-Lago, a Donald Trump stwierdził niedawno, że ich znajomość zakończyła się po tym, jak Epstein "ukradł" dziewczynę.

Lista Epsteina. Rosyjski ślad

Władimir Putin także pojawia się w nowo opublikowanych dokumentach ponad tysiąc razy. Ponownie, wiele tam artykułów prasowych, ale są również inne wiadomości. Jak te sugerujące, że Epstein mógł się spotkać z rosyjskim przywódcą: "Nie udało mi się przekonać Reida, by zmienił swój grafik i poszedł spotkać Putina razem z tobą" - napisał do niego biznesmen Joi Ito w 2014 roku (chodzi o Reida Hoffmana, współzałożyciela LinkedIna). Wiadomości sugerujących spotkania pomiędzy Epsteinem a Putinem jest więcej, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek do nich doszło.

Jest nawet bardziej niepokojący wątek. W 2018 roku Epstein napisał do byłego premiera Norwegii, Thorbjorna Jaglanda:

Myślę, że możesz zasugerować Putinowi, że Siergiej Ławrow może dostać ciekawe informacje, rozmawiając ze mną

Jagland odpowiedział, że przekaże asystentowi Ławrowa sugestię, by skontaktowali się z Epsteinem.

Niespełna miesiąc później Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem w Helsinkach i w niezrozumiały sposób publicznie zaakceptował zapewnienia Rosjanina, że jego kraj nie ingerował w amerykańskie wybory (wbrew stanowisku amerykańskich służb). Nie wiadomo, czy Epstein cokolwiek Rosjanom przekazał.

W nowych dokumentach pojawia się też wątek rosyjskich dziewczyn. Po kontaktach z jedną z nichBill Gates miał się zarazić chorobą przenoszoną drogą płciową. Inna miała się spotkać z byłym księciem Andrzejem.

Wzbudziło to falę spekulacji, że Epstein mógł współpracować z rosyjskimi służbami przy tworzeniu "kompromatów" na ważne osobistości z życia publicznego. Nie ma jednak dowodu, że tak było.

Bill Gates oraz były książę Andrzej Handout / House Oversight Democrats AFP

Lista Epsteina. Skandale i skandaliki

Publikacje kolejnych dokumentów z akt sprawy Epsteina za każdym razem oznaczają kłopoty dla osób, w które w przeszłości miały bliskie relacje z przestępcą. Andrew Windsor-Mountbatten wizerunkowo ucierpiał już wcześniej, podobnie jak były brytyjski ambasador w USA, Peter Mandelson.

Obydwaj zresztą ponownie pojawiają się w papierach - były książę na zdjęciu, jak klęczy nad nieznaną dziewczyną, a były ambasador w kontekście kilkudziesięciu tysięcy funtów, jakie miał otrzymać od samego Epsteina, a także pobytu w jego rezydencji w czasie, gdy finansista przebywał w więzieniu.

Ucierpiał także wizerunek norweskiej księżnej, Mette-Marit, która utrzymywała długą i zażyłą relację z Epsteinem w latach po jego skazaniu. Informacja pojawiła się w trudnym dla niej czasie - jej nieślubny syn, którego urodziła zanim poślubiła księcia Haakona, stanie przed sądem pod zarzutem gwałtu.

Ze swojego stanowiska zrezygnował doradca ds. bezpieczeństwa narodowego na Słowacji, Miroslav Lajčák. Upublicznione zostały wiadomości, jakie wymieniał z Epsteinem o "dziewczynach".

Powodów do radości brakuje nie tylko Billowi Gatesowi, ale również Elonowi Muskowi, który omawiał z Epsteinem wizytę na jego wyspie i dopytywał o "najdzikszą imprezę". Brytyjski miliarder Richard Branson zapewniał Epsteina, że chętnie się z nim spotka w dowolnym terminie, o ile tylko zabierze ze sobą swój "harem". "Legendą", a także "drogim" i "specjalnym" przyjacielem nazywała Epsteina była żona byłego księcia Andrzeja, Sarah Ferguson.

Koniec sprawy?

Z perspektywy administracji amerykańskiej i samego prezydenta największym problemem jest to, że publikacja dokumentów niczego nie rozwiązuje.

Wciąż pozostają dokumenty nieujawnione - co będzie podsycać pytania i nowe żądania dotyczące transparentności. Opublikowane dokumenty - choćby w sprawie rosyjskich powiązań Epsteina czy doniesień przeciwko Trumpowi - dostarczają więcej pytań niż odpowiedzi.

A ponieważ można założyć, że te odpowiedzi szybko się nie pojawią, kłopotliwe dla prezydenta teorie spiskowe będą tylko narastać. Ze względu na rok wyborczy demokraci na pewno kwestii nieujawnionych akt nie odpuszczą, a jeśli jesienią zdobędą przewagę w Izbie Reprezentantów, od przyszłego roku można się spodziewać komisji śledczej, która najważniejsze zagadki sprawy Epsteina będzie się starała rozwikłać w świetle reflektorów.

Andrzej Kohut

