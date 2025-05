Co więcej, 25 największych inwestorów otrzyma również zaproszenie na "przyjęcie VIP" i wycieczkę do Białego Domu , zaplanowaną na kolejny dzień.

Zarówno Warren, jak i Schiff wysłali list do amerykańskiego Biura Etyki Rządowej , zastanawiając się, czy Trump używa kryptowaluty do sprzedaży dostępu do swojej osoby, czy też angażuje się w korupcyjny proceder. Biały Dom nie komentuje sprawy.

"Kiedy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych sprzedaje dostęp do siebie w zamian za to, co w rzeczywistości jest płatnościami bezpośrednio na jego rzecz, nie ma wątpliwości, że to jest przestępstwo podlegające impeachmentowi" - ocenił.