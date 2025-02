Rozporządzenie - które nakazuje agencjom rządowym opracowanie zaleceń dotyczących polityki chroniącej dostęp do zapłodnienia in vitro i obniżającej koszty zarówno dla osób fizycznych, jak i ubezpieczycieli - nie określa sposobu pokrycia kosztów.

Jak wynika z komunikatu Białego Domu, dokument ten zajmie również stanowisko dotyczące obowiązujących już przepisów, na mocy których proces leczenia niepłodności był droższy. Reklama

USA. Donald Trump podpisał rozporządzenie. Łatwiejszy dostęp do in vitro

"Prezydent Trump zobowiązał się promować metodę zapłodnienia in vitro i pomóc amerykańskim rodzinom w pokryciu związanych z tym kosztów, aby mogły mieć więcej dzieci. Opierał się przy tym na swoich doświadczeniach w zakresie wspierania procesu zakładania rodzin i ich stabilizacji" - poinformował Biały Dom.

Akt został parafowany we wtorek późnym wieczorem czasu polskiego w rezydencji głowy państwa w Mar-a-Lago.

W czasie kampanii wyborczej Donald Trump powiedział, że jeśli zostanie wybrany, zażąda, aby rząd lub firmy ubezpieczeniowe pokrywały koszty leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro.

Nie wszystkie stany wymagają obecnie od firm ubezpieczeniowych pokrycia kosztów zapłodnienia in vitro, polegającego na połączeniu jajeczek i plemników w laboratorium w celu utworzenia zarodka. Nawet z ubezpieczeniem in vitro mogło dotychczas kosztować w Stanach Zjednoczonych tysiące dolarów, na co składały się ceny leków i procedury medyczne.

USA. Donald Trump realizuje obietnicę. In vitro ważnym tematem kampanii

In vitro stało się istotnym tematem kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku po tym, jak złożony w większości z konserwatystów Sąd Najwyższy Alabamy orzekł, że zarodki są dziećmi i ograniczył dostęp do tej metody zapłodnienia. Reklama

Orzeczenie to pozostawiło niejasne kwestie dotyczące prawnych zasad przechowywania, transportu i wykorzystywania zarodków. Skłoniło to niektóre pacjentki poddające się in vitro do wywożenia zamrożonych probówek poza granice stanu.

W ubiegłym roku republikańscy senatorowie dwukrotnie blokowali uchwalone przez demokratów ustawodawstwo, mające na celu ochronę dostępu do in vitro. Niektórzy republikanie twierdzili, że ustawodawstwo to jest niepotrzebne, ponieważ dostęp do tej metody zapłodnienia nie jest zagrożone.

Źródło: Reuters

