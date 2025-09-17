Trump przyjęty z najwyższymi honorami. Media o "tajnym planie" króla Karola

W skrócie Donald Trump odbywa historyczną wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z małżonką zostanie uroczyście powitany na zamku Windsor.

Media podkreślają wyjątkowe znaczenie wizyty dla rozmów o pokoju w Ukrainie, mimo że temat ten nie pojawia się w oficjalnej agendzie.

Wizycie towarzyszą protesty, podczas których na elewacji zamku wyświetlono zdjęcia Trumpa z Jeffreyem Epsteinem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump, wraz z małżonką, zostanie oficjalnie powitany na zamku Windsor jako pierwszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Portal Politico wskazuje, że jest to "bezprecedensowy element wizyty prezydenta, który uwielbia czuć się wyjątkowo".

"Zostaną oni uhonorowani najwspanialszymi uroczystościami, jakie Wielka Brytania ma do zaoferowania" - piszą media, wskazując na uroczyste bankiety, eskorty honorowe i efektowne przeloty samolotów wojskowych, które mają "robić wrażenie" i przypominać o długiej historii współpracy obu państw.

Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii. Media o wyjątkowym znaczeniu

Wyjątkowe przyjęcie amerykańskiej pary prezydenckiej może być, zdaniem mediów, fundamentem do rozmów w sprawie pokoju w Ukrainie. Choć dyskusji o wojnie nie ma w oficjalnej agendzie wizyty, to zdaniem królewskich doradców z pewnością pojawi się w zakulisowych rozmowach.

"Jest nadzieja, że królewska ofensywa dyplomatyczna stworzy podstawy dla premiera Keira Starmera i jego doświadczonych doradców do podjęcia nowych wysiłków w celu przekonania Trumpa, że powinien wywrzeć większą presję na prezydenta Rosji Władimira Putina, by doprowadzić do pokoju w Ukrainie" - pisze portal Politico.

Wysoki rangą brytyjski urzędnik stwierdził, że król Karol III jest "bardzo blisko" sprawy negocjacji dotyczących zawieszenia broni i samego Wołodymyra Zełenskiego.

"Daje to premierowi broń, której nie ma wielu innych europejskich przywódców: sympatycznego monarchę, który po cichu, ale konsekwentnie okazuje swoje wsparcie dla Kijowa - i jest gotów zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przełamać sceptycyzm Stanów Zjednoczonych wobec tej sprawy" - czytamy.

Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii. Media o relacjach króla z przywódcami

Portal Politco zwraca uwagę na relacje łączące króla Karola z Donaldem Trumpem i Wołodymrem Zełenskim. Podkreśla, że "w czasach bardzo niepewnego wsparcia ze strony USA ukraiński przywódca znalazł sojusznika w osobie króla". Jako przykład podano zaproszenie Zełenskiego do królewskiej rezydencji Sandringham krótko po kłótni z Trumpem w Gabinecie Owalnym. Przed czerwcowym szczytem NATO Karol III gościł prezydenta Ukrainy na lunchu w zamku Windsor.

Prezydent USA przed podróżą nazwał brytyjskiego monarchę "eleganckim dżentelmenem" i podkreślił, że wizyta w Wielkiej Brytanii to "wielki zaszczyt".

Protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi. Zdjęcia na zamku Windsor

Wizycie Donalda Trumpa towarzyszą protesty jego przeciwników. Jedna z manifestacji odbyła się przed zamkiem Windsor. Na elewacji budynku wyświetlono zdjęcia prezydenta USA w towarzystwie Jeffreya Epsteina finansisty skazanego za przestępstwa seksualne. Cztery osoby zostały pod zarzutem niestosownej komunikacji.

W poniedziałek gigantyczne zdjęcie Trumpa i Epsteina pojawiło się przed zamkiem. Nagranie z akcji rozwijania plakatu grupa "Everyone Hates Elon", której zdaniem "Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć tematu Epsteina".

"Wydarzenia": "Czyśćcie maszyny i drogi". Burmistrz apeluje do rolników Polsat News