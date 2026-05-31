W skrócie Donald Trump uznał, że każda osoba kandydująca na prezydenta lub wiceprezydenta USA powinna przechodzić testy psychologiczne.

Przekazał, że uzyskał maksymalny wynik podczas testu kognitywnego przeprowadzonego w Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda, podkreślając, że osiągnął ten rezultat czterokrotnie.

Biały Dom poinformował, że Trump cieszy się doskonałym zdrowiem, choć niedawno pojawiły się wątpliwości dotyczące jego diety oraz pojawiających się wysypek i opuchlizny.

"Wyniki moich badań przeprowadzonych w Wojskowym Centrum Medycznym im. Walter Reed, które właśnie zostały ujawnione, są wyjątkowo dobre. W przeciwieństwie do innych prezydentów USA, z których żaden nie podjął się uznanego i niezwykle trudnego testu kognitywnego, ja zdobyłem w nim 30 na 30 punktów, co oznacza 'wyjątkową inteligencję'" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA przekazał również, że to już czwarty raz, gdy podchodzi do tego testu, i za każdym razem wypełniał go bezbłędnie. "120 poprawnych odpowiedzi na 120 pytań. Bardzo rzadko ktoś uzyskuje idealny wynik, zwłaszcza cztery razy z rzędu" - napisał.

Amerykański przywódca stwierdził również, że "każda osoba ubiegająca się o stanowisko prezydenta lub wiceprezydenta powinna być zmuszona do wykonania tego bardzo trudnego testu kognitywnego".

USA. Donald Trump przeszedł kompleksowe badania

Prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł we wtorek kompleksowe badania w Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda. Była to trzecia jego wizyta w tym miejscu w ciągu ostatnich 13 miesięcy.

Biały Dom przekazał w komunikacie, że 79-letni Trump cieszy się doskonałym zdrowiem. Prezydent ma wykazywać "doskonałą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną kondycję fizyczną".

W ostatnim czasie stan zdrowia prezydenta USA był szeroko komentowany po tym, jak zauważono plamistą wysypkę na jego szyi. Wcześniej pojawiały się również zdjęcia jego opuchniętych kostek czy posiniaczonej dłoni.

W przeszłości pojawiały się również wątpliwości co do diety Trumpa. Prezydent ma bowiem jeść bardzo dużo fast foodów, głównie McDonald's, oraz pić dużo coli. - Nie wiem, jak to możliwe, że żyje, ale żyje - mówił jakiś czas temu Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA.





