USAGM to niezależna agencja rządowa USA. Do jej agend medialnych należą m.in. RWE, Głos Ameryki i Radio Wolna Azja. RWE nadaje materiały w 27 językach do 23 krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej, państw Kaukazu i Bliskiego Wschodu. Celem tych stacji jest dystrybucja informacji do krajów o ograniczonej wolności mediów.