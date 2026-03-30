"W zeszłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś, John Coale, po negocjacjach z Szanownym Prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych! Tym samym łączna liczba więźniów, łaskawie uwolnionych przez prezydenta Łukaszenkę, od maja ubiegłego roku przekroczyła 500" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

"Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi za to, co zrobił, i nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z nim na kolejnym posiedzeniu Rady Pokoju!" - przekazał prezydent USA.

Alaksandr Łukaszenka nie był obecny podczas inauguracji prac Rady Pokoju w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos pod koniec stycznia. Ostatni szczyt organizacji odbył się 18 lutego, przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Rada Pokoju. Donald Trump "nie może się doczekać" spotkania z Łukaszenką

W czwartek Biały Dom ogłosił zdjęcie części sankcji nałożonych na Białoruś. Choć Waszyngton, jako największy sukces specjalnego negocjatora Johna Coale'a przedstawiał uwolnienie kolejnych więźniów, to Amerykanie skorzystali również na zdjęciu ograniczeń w handlu.

Zobacz również: Marcin Czekaj

Wśród podmiotów, z których zostały zdjęte sankcje, znalazły się białoruskie przedsiębiorstwa produkujące nawóz. Dzięki wymianie amerykańscy farmerzy będą mieli zapewnione dostawy po tym, jak Iran - ważny dostawca nawozu potasowego - po amerykańsko-izraelskim ataku wstrzymał sprzedaż.

"Wojna z Iranem w dużej mierze wstrzymała eksport nawozów azotowych, produkowanych w Zatoce Perskiej (...). Gwałtownie rosnące koszty nawozów sprawiły, że niektórzy amerykańscy rolnicy nie są w stanie ich kupić za żadną cenę" - podała agencja AP.

USA zdejmują sankcje nałożone na Białoruś

Biały Dom jak dotąd nie podaje informacji, o szczegółach spotkania, nie jest znany także termin kolejnego posiedzenia powołanej przez Donalda Trumpa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Rady Pokój.

Zobacz również: Paweł Sekmistrz

Alaksandr Łukaszanka, podczas briefingu prasowego 20 marca przekazał informację, że Donald Trump zaprosił go do swojej florydzkiej posiadłości Mar-a-Lago, co ma być częścią "wielkiej umowy" pomiędzy Waszyngtonem i Mińskiem i ocieplenia relacji.

Zaproszenie do USA to niejedyny sukces Aleksandara Łukaszenki w polityce międzynarodowej w ciągu ostatnich dni. W środę przywódca Białorusi złożył dwudniową wizytę w Korei Północnej, by zacieśnić współpracę z reżimem Kim Dzong Una.

Źródło: AP, "Financial Times"

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechać Polsat News