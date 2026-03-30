Trump pragnie się spotkać z Łukaszenką. "Nie mogę się doczekać"
Donald Trump poinformował, że nie może się doczekać spotkania z Alaksandrem Łukaszenką podczas kolejnego posiedzenia Rady Pokoju. Prezydent USA za pośrednictwem Truth Social przekazał przywódcy Białorusi podziękowania za zwolnienie 250 więźniów politycznych. Wcześniej Biały Dom zdecydował o poluzowaniu sankcji, nałożonych na Mińsk, co ma drugie dno - na decyzji skorzystali amerykańscy farmerzy.
"W zeszłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś, John Coale, po negocjacjach z Szanownym Prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych! Tym samym łączna liczba więźniów, łaskawie uwolnionych przez prezydenta Łukaszenkę, od maja ubiegłego roku przekroczyła 500" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.
"Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi za to, co zrobił, i nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z nim na kolejnym posiedzeniu Rady Pokoju!" - przekazał prezydent USA.
Alaksandr Łukaszenka nie był obecny podczas inauguracji prac Rady Pokoju w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos pod koniec stycznia. Ostatni szczyt organizacji odbył się 18 lutego, przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.
Rada Pokoju. Donald Trump "nie może się doczekać" spotkania z Łukaszenką
W czwartek Biały Dom ogłosił zdjęcie części sankcji nałożonych na Białoruś. Choć Waszyngton, jako największy sukces specjalnego negocjatora Johna Coale'a przedstawiał uwolnienie kolejnych więźniów, to Amerykanie skorzystali również na zdjęciu ograniczeń w handlu.
Wśród podmiotów, z których zostały zdjęte sankcje, znalazły się białoruskie przedsiębiorstwa produkujące nawóz. Dzięki wymianie amerykańscy farmerzy będą mieli zapewnione dostawy po tym, jak Iran - ważny dostawca nawozu potasowego - po amerykańsko-izraelskim ataku wstrzymał sprzedaż.
"Wojna z Iranem w dużej mierze wstrzymała eksport nawozów azotowych, produkowanych w Zatoce Perskiej (...). Gwałtownie rosnące koszty nawozów sprawiły, że niektórzy amerykańscy rolnicy nie są w stanie ich kupić za żadną cenę" - podała agencja AP.
USA zdejmują sankcje nałożone na Białoruś
Biały Dom jak dotąd nie podaje informacji, o szczegółach spotkania, nie jest znany także termin kolejnego posiedzenia powołanej przez Donalda Trumpa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Rady Pokój.
Alaksandr Łukaszanka, podczas briefingu prasowego 20 marca przekazał informację, że Donald Trump zaprosił go do swojej florydzkiej posiadłości Mar-a-Lago, co ma być częścią "wielkiej umowy" pomiędzy Waszyngtonem i Mińskiem i ocieplenia relacji.
Zaproszenie do USA to niejedyny sukces Aleksandara Łukaszenki w polityce międzynarodowej w ciągu ostatnich dni. W środę przywódca Białorusi złożył dwudniową wizytę w Korei Północnej, by zacieśnić współpracę z reżimem Kim Dzong Una.
Źródło: AP, "Financial Times"