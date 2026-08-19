Trump potwierdził doniesienia mediów. Planuje spotkanie z dyktatorem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Prezydent Donald Trump zapowiedział spotkanie z Kim Dzong Unem. Jak podkreślił, obaj "dobrze się dogadują", a północnokoreański dyktator dysponuje "57 bardzo potężnymi głowicami jądrowymi". Do ostatniej rozmowy między przywódcami na takim szczeblu doszło w 2019 roku. Wcześniej o możliwym spotkaniu donosiły media.

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Prezydent USA Donald Trump i dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un podczas spotkania w 2019 roku.
Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem. Pierwszy raz od 2019 roku (na zdj. poprzednie spotkanie przywódców)SAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił zamiar spotkania z Kim Dzong Unem i podkreślił, że ma dobre relacje z przywódcą Korei Północnej.
  • Według informacji medialnych rozmowa obu polityków ma odbyć się podczas szczytu APEC w Chinach.
  • Przed zapowiedzią spotkania Trump nakazał skrócenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową, co zostało przyjęte przez władze północnokoreańskie z rezerwą.
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Wcześniej informacje o planowanej na listopad rozmowie obu przywódców przekazała redakcja "The Wall Street Journal". Według ustaleń dziennika do spotkania ma dojść przy okazji szczytu APEC w Chinach.

Sam Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o te doniesienia, nie sprecyzował konkretnej daty, ale potwierdził, że takie wydarzenie jest planowane jeszcze w tym roku. Po raz ostatni obaj politycy rozmawiali twarzą w twarz w 2019 roku.

Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem. Pierwszy raz od 2019 roku

- (Kim Dzong Un - red.) Ma 57 bardzo potężnych głowic nuklearnych. Nigdy nie powinniśmy do tego dopuścić… Gdybym był prezydentem, nie pozwoliłbym na to. Ale do tego doszło - powiedział przywódca Stanów Zjednoczonych.

Tak szczegółowe szacunki na temat liczebności arsenału jądrowego Pjonjangu pojawiają się ze strony polityków wysokiego szczebla wyjątkowo rzadko.

Republikanin stwierdził następnie, że "bardzo dobrze dogaduje się" z przywódcą Korei Północnej. - Znam Kim Dzong Una bardzo dobrze i wiem, że wszystko z nim będzie w porządku - zapewnił, odnosząc się przy okazji do Iranu. Ponownie przekonywał, że "nie może pozwolić", aby Teheran miał broń jądrową.

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Według ustaleń "WSJ" Trump chce poprzez spotkania "ożywić inicjatywę dyplomatyczną z czasów swojej pierwszej kadencji, której celem było przekonanie Kima do rezygnacji z północnokoreańskiego programu nuklearnego".

Dziennikarze dowiedzieli się, że prezydent USA próbował spotkać się z Kimem już podczas ubiegłorocznej podróży po Azji, jednak ze względów logistycznych było to niemożliwe.

USA - Korea Południowa. Trump zapowiedział ograniczenie wspólnych ćwiczeń

Informacja o planowanym spotkaniu polityków pojawiła się na krótko po tym, jak Trump przekazał, że ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej polecił ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową.

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Wkrótce po tej deklaracji strona amerykańska i południowokoreańska przekazały, że manewry Ulchi Freedom Shield, które rozpoczęły się 17 sierpnia, zostaną skrócone - zakończą się 21 sierpnia. Pierwotnie planowano, że zakończą się sześć dni później.

Gest ten został jednak przyjęty przez północnokoreańskie władze z rezerwą. Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong Un, podkreśliła, że manewry wciąż mają charakter "prowokacyjny i agresywny".

W 2018 roku Trump również zawiesił ćwiczenia z Koreą Południową, by posunąć naprzód rozmowy nuklearne z Pjongjangiem.

Źródła: Reuters, AFP

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