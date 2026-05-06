W skrócie Donald Trump odniósł się do śmierci Teda Turnera, podkreślając ich przyjaźń i krytykując obecny kierunek CNN.

Ted Turner, założyciel CNN i filantrop, zmarł w wieku 87 lat w otoczeniu rodziny.

Relacje Donalda Trumpa z CNN były napięte, a sąd odrzucił jego pozew o zniesławienie przeciwko stacji.

Ted Turner, założyciel CNN, zmarł w środę w wieku 87 lat - potwierdziła stacja. Według komunikatu Turner Enterprises śmierć była spokojna, a w ostatnich chwilach przedsiębiorcy towarzyszyła rodzina.

Na śmierć magnata medialnego zareagował m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "Ted Turner, jeden z najwybitniejszych w historii, właśnie zmarł" - napisał na platformie Truth Social, krytykując przy tym zmiany, jakie zaszły w CNN.

Ted Turner nie żyje. Donald Trump wspomina go jako przyjaciela

"Założył CNN sprzedał ją i osobiście był zdruzgotany umową, ponieważ nowy właściciel zabrał CNN, jego 'dziecko', i zniszczył je. Stało się to 'woke' (przesadnie poprawne politycznie - red.) i wszystkim, czym on (Turner) nie był" - dodał Trump.

Republikanin wyraził nadzieję, że nowi właściciele CNN - Paramount Skydence, które w kwietniu otrzymało zgodę akcjonariuszy na kupno Warner Bros. Discovery - "będą w stanie przywrócić mu dawną wiarygodność i chwałę".

"Niezależnie od tego, (Ted Turner to) jeden z wielkich twórców historii nadawania i mój przyjaciel. Kiedy go potrzebowałem, był tam, zawsze gotów walczyć o dobrą sprawę!" - podsumował Donald Trump.

Konflikt Trumpa z CNN. Prezydent złożył pozew przeciwko stacji

Relacje Donalda Trumpa z CNN od lat pozostają napięte. W listopadzie 2025 roku federalny sąd apelacyjny odrzucił próbę przywrócenia przez Trumpa pozwu przeciwko CNN o zniesławienie, uznając jego argumenty za bezpodstawne. Sprawa dotyczyła użycia przez stację określenia "wielkie kłamstwo" w odniesieniu do jego twierdzeń o sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok z 2023 roku, według którego Trump nie wykazał elementu zniesławienia. Sędziowie uznali, że oceny dotyczące jego działań po wyborach mogą być różne i nie da się stwierdzić, że są kłamstwem.

Trump wielokrotnie oskarżał CNN o podawanie fałszywych wiadomości. W rozmowach z reporterami medium w Białym Domu twierdził również, że "nikt już nie ogląda CNN, bo stacja nie ma wiarygodności".

Kim był Ted Turner? Biznesmen zmarł w wieku 87 lat

Ted Turner był amerykańskim przedsiębiorcą, twórcą imperium medialnego Turner Broadcasting System, które zmieniło sposób funkcjonowania globalnych wiadomości. Zasłynął także jako filantrop, przekazując miliardy dolarów m.in. na rzecz ONZ i ochrony środowiska.

"Urodzony w Ohio biznesmen z Atlanty, nazywany 'ustami Południa' ze względu na swoją bezpośrednią naturę, zbudował imperium medialne, obejmujące pierwszą superstację kablową oraz popularne kanały filmowe i kreskówkowe, a także profesjonalne drużyny sportowe, takie jak Atlanta Braves" - napisali o Tedzie Turnerze dziennikarze CNN.

Turner uruchomił telewizję CNN w 1980 roku - był to pierwszy kanał informacyjny nadający przez całą dobę. Medium zdobyło globalne uznanie za sprawą relacjonowania wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r.

W 1996 r. Turner sprzedał swoje udziały w firmie koncernowi Time Warner za blisko 7,5 mld dolarów i stopniowo tracił wpływ na jej funkcjonowanie.

Źródła: CNN, AFP

