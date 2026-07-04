W skrócie Donald Trump poinformował, że premier Izraela poprosił go o spotkanie i wyraził przekonanie, że Netanjahu wie, kto ma władzę.

Trump i Netanjahu mają spotkać się w Stanach Zjednoczonych, co byłoby ich pierwszą rozmową twarzą w twarz od lutego po sporze związanym z wykluczeniem Izraela z rozmów na temat wojny na Bliskim Wschodzie.

Trump stwierdził, że Irańczycy zabiegają o negocjacje, lecz rozmowy zostały wstrzymane z powodu pogrzebu Alego Chameneiego.

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- Bardzo dobrze się dogadujemy. (Netanjahu) wie, kto tu rządzi - powiedział Donald Trump w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios. Wyznał, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej został poproszony przez premiera Izraela o spotkanie w Białym Domu.

Biuro Netanjahu poinformowało, że rozmowa dotyczyła obchodów 250-lecia powstania USA. "Podczas rozmowy premier powiedział, że Stany Zjednoczone są gwarantem globalnej wolności, a Izrael bardzo ceni bliskie relacje między tymi dwoma narodami. Premier Netanjahu i prezydent Trump zgodzili się wkrótce spotkać w Stanach Zjednoczonych" - napisano w komunikacie.

Spotkanie Trumpa z Netanjahu. Pierwsze po sprzeczce

Według Axiosa do spotkania liderów mogłoby dojść w przyszłym tygodniu po powrocie Trumpa ze szczytu NATO. Izraelski urzędnik przekazał portalowi, że ewentualnie rozmowy mogłyby odbyć się tydzień później.

Byłoby to pierwsze spotkanie Donalda Trumpa i Binjamina Netanjahu od czasu pilnego zebrania w lutym w Waszyngtonie. Wówczas doszło do nieporozumień między sojusznikami z powodu obaw Izraela o wykluczenie z rozmów dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie.

Porozumienie w sprawie Iranu. Trump: Wystarczyłby jeden cios

W rozmowie z Axiosem Trump wyznał również, że śledzi uroczystości pogrzebowego byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu bombardowania Teheranu.

Amerykański prezydent stwierdził, że Irańczycy "błagają o zawarcie porozumienia", ale rozmowy zostały wstrzymane na tydzień, by umożliwić im wzięcie udziału w pogrzebie. - Wszyscy tam są. Jeden strzał (i możemy ich wszystkich wyeliminować - red.), ale nie zrobimy tego, bo wtedy nie mielibyśmy z kim negocjować - zażartował Trump.

Jednocześnie Trump nie mógł się nadziwić żałobie po śmierci Chameneiego. Zaznaczył, że zaskoczyli go płaczący ludzie, ponieważ był przekonany o powszechnej nienawiści do byłego przywódcy. - Może to sztuczne łzy - podsumował.

Zełensky rozmawiał z Trumpem. Temat do omówienia na szczycie NATO

Nie tylko Netanjahu zadzwonił do Trumpa z życzeniami z okazji 250. rocznicy Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. O rozmowie poinformował też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę telefoniczną" - napisał na platformie X.

"Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonych za całą pomoc, jaką otrzymaliśmy (…). Jestem wdzięczny każdemu amerykańskiemu sercu, które troszczy się o przyszłość Ukrainy, Europy i wszystkich ludzi na świecie, dla których wolność ma znaczenie" - dodał ukraiński prezydent.

Zełenski wykorzystał okazję, by porozmawiać także o obecnej sytuacji w wojnie Ukrainy z Rosją. "Istnieje realna perspektywa zakończenia tej wojny, a determinacja Ameryki jest decydująca. Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować te dyskusje podczas Szczytu NATO w Ankarze" - poinformował. Szczyt odbędzie się w dniach 7-8 lipca.

Źródło: Axios, Interia





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