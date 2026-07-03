W skrócie Donald Trump kolejny raz wyraził krytyczne stanowisko wobec członkostwa USA w NATO, sugerując, że relacje jego kraju z Sojuszem są jednostronne.

Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone przeznaczają znacznie większe środki na obronność niż pozostali członkowie Sojuszu.

Prezydent USA stwierdził, że partnerzy z NATO nie wsparli Stanów Zjednoczonych podczas wojny z Iranem. Podobne oskarżenia padały także w minionych miesiącach.

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W ocenie Donalda Trumpa aktualna relacja Stanów Zjednoczonych z NATO jest "jednostronna". "To śmieszne, żeby USA nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemna" - napisał na platformie Truth Social.

Amerykański prezydent odwołał się także do wojny z Iranem, zapoczątkowanej pod koniec lutego przez wspólny atak sił USA i Izraela. Zasugerował, że w przypadku tego konfliktu partnerzy z NATO nie wsparli jego kraju.

"Więcej niż jakikolwiek inny kraj". Trump wrócił do krytyki NATO

Do swojego wpisu Trump dołączył grafikę, która sugeruje, że nakłady USA na obronność znacząco przewyższają wydatki pozostałych państw Sojuszu. Amerykański przywódca zasugerował, że jego kraj przeznacza na ten cel 999 miliardów dolarów. To około 11 razy więcej niż Wielka Brytania, którą na grafice wymieniono na drugim miejscu.

W swoim wcześniejszym wpisie, który został opublikowany na Truth Social w czwartek, Trump stwierdził, że USA "wydają na NATO zdecydowanie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, aby je chronić, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści".

"USA (przeznaczają- red.) 999 miliardów dolarów, Wielka Brytania 90,5 miliarda dolarów, Francja 66,5 miliarda dolarów, Włochy 48,8 miliarda dolarów, Polska 44,3 miliarda dolarów. Inne kraje, w tym Niemcy, wydają znacznie mniej" - napisał.

Dane, na które powołał się Trump, to szacunkowe wydatki na obronność krajów Sojuszu pochodzące z zestawień NATO. Sekretarz generalny organizacji Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 roku wydatki na obronę o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym. Wydatki Polski wyniosły 4,3 proc. PKB, najwięcej wśród państw NATO.

Gorzkie słowa Trumpa o NATO. "Nie przyszli nam z pomocą"

To nie pierwszy raz, kiedy Trump atakuje Sojusz. W ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony partnerami z NATO ze względu na to, że - jak twierdził - nie udzielili jego krajowi wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem.

- Nie przyszli nam z pomocą. Teraz wszyscy chcą pomóc. Kiedy druga strona jest unicestwiona, mówią: "chcielibyśmy wysłać okręty" - powiedział prezydent USA podczas marcowego posiedzenia w Białym Domu.

- Kilku z nich wydało nawet oświadczenie, że chcą się zaangażować, kiedy wojna się skończy. Nie, trzeba było się zaangażować na początku wojny albo jeszcze zanim się zaczęła - kontynuował.

Słowa Trumpa padły na tle napięć na Bliskim Wschodzie oraz zainicjowanej przez Iran blokady cieśniny Ormuz. Sojusznicy z NATO odrzucili żądania amerykańskiego prezydenta, aby wysłać na miejsce okręty wojenne, które miałyby pomóc w odblokowaniu tego strategicznego szlaku morskiego.





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