W skrócie Prezydent Donald Trump po raz kolejny pochwalił Karola Nawrockiego, twierdząc, że to jego poparcie było kluczem do sukcesu w wyborach prezydenckich w Polsce.

Amerykański przywódca wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń dotyczącą rzekomo słabej pozycji sondażowej Nawrockiego przed udzieleniem mu poparcia.

Wypowiedzi prezydenta USA wskazują na to, że prawdopodobnie pomylił on Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem w kontekście swojego wsparcia politycznego.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej w Białym Domu ponownie odniósł się do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce. Tym razem zrobił to, odpowiadając na pytanie dziennikarza dotyczące działań irackiego rządu.

Amerykański przywódca przekonywał, że jego poparcie miało kluczowe znaczenie dla wyniku wyborów w Iraku. Następnie przywołał przykład Polski, wskazując na sukces Karola Nawrockiego.

- Wiesz, on (iracki premier - red.) był na 10. miejscu, a ja go poparłem i wygrał, sprawiając sensację. Mógłbym powiedzieć to samo o Polsce - stwierdził Trump.

- (Nawrocki - red.) był na 11. miejscu. Ja go poparłem i wygrał, co, jak mówią, było największą polityczną sensacją od 50 lat. Myślę, że robi świetną robotę w Polsce - dodał prezydent USA.

Trump ponownie chwali Nawrockiego. Wspomniał o swoim poparciu w wyborach

Nie wiadomo, na jakiej podstawie Donald Trump twierdzi, że Karol Nawrocki przed uzyskaniem jego poparcia zajmował odległe miejsce w sondażach wyborczych. Jak zauważa Onet, amerykański przywódca już wcześniej przedstawiał różne wersje tej historii.

W jednej z wypowiedzi przekonywał, że Nawrocki znajdował się wówczas na 10. miejscu, innym razem twierdził, że był dopiero 12. Obecnie wskazał natomiast 11. pozycję.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Trump przypisuje sobie zasługi za zwycięstwo polskiego prezydenta. Amerykański przywódca wielokrotnie publicznie wyrażał sympatię wobec Nawrockiego, podkreślając, że poparcie Białego Domu pomogło mu wygrać wybory.

Trump pomylił Tuska z Nawrockim? Zaskakująca odpowiedź na pytanie reporterki

Piątkowa wypowiedź Trumpa zwraca jednak uwagę również ze względu na wydarzenia z poprzedniego dnia. W czwartek prezydent USA najprawdopodobniej pomylił bowiem Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, gdy dziennikarka poprosiła go o komentarz do słów szefa polskiego rządu.

Do sytuacji doszło po szczycie APEC w chińskim Shenzhen, podczas którego Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent nazwał rosyjskiego przywódcę swoim przyjacielem, a następnie zwrócił się do niego słowami: "Miło cię widzieć".

Wypowiedź wywołała reakcję polskich polityków. Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X krótki, ale wymowny komentarz. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" - napisał szef rządu.

Jeszcze w czwartek reporterka Fox News Aishah Hasnie zapytała amerykańskiego prezydenta o komentarz Donalda Tuska, który - jak wskazała dziennikarka - był niezadowolony z nazwania Władimira Putina przyjacielem.

- Cóż, nic na to nie poradzę - odpowiedział Trump.

Jak relacjonuje Fox News, amerykański przywódca nie poprzestał jednak na tej odpowiedzi. Dodał, że lubi polskiego premiera i zna go od dawna.

- Nie zapominaj, że go poparłem. I wygrał dzięki poparciu - podkreślił Trump.

Słowa te sugerują, że prezydent USA najprawdopodobniej pomylił Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. To właśnie obecnego prezydenta Polski Trump popierał podczas kampanii wyborczej, a następnie wielokrotnie przedstawiał jego zwycięstwo jako sukces, do którego sam się przyczynił.



