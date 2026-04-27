Trump pokłócił się z dziennikarką. "Jesteś haniebna"
Prezydent USA Donald Trump ocenił w wywiadzie dla CBS, że zamachowiec, który zamierzał go zabić, był "niekompetentny", zaś ochrona wykonała dobrą robotę. Trump wyraził też oburzenie z powodu zacytowania przez dziennikarkę słów zamachowca z jego manifestu. - Powinnaś się wstydzić (...) jesteś haniebna - stwierdził prezydent.
W skrócie
- Donald Trump w wywiadzie dla CBS uznał zamachowca za "niekompetentnego" i pochwalił ochronę za dobrą robotę.
- Podczas rozmowy wyraził oburzenie wobec dziennikarki za cytowanie obraźliwych słów zamachowca z manifestu.
- Trump stwierdził, że podczas eskortowania przez służby chciał zobaczyć, co się dzieje, a on i Melania dostali polecenie położyć się na ziemi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W wywiadzie dla programu "60 Minutes" telewizji CBS na temat sobotniego udaremnionego zamachu, Trump odniósł się m.in. do zarzutów o niedostateczny poziom ochrony sobotniej gali korespondentów w hotelu Washington Hilton. Na słaby - jego zdaniem - poziom zabezpieczeń zwrócił uwagę również sam niedoszły zabójca Cole Allen, który napisał w swoim manifeście o "szalonej niekompetencji" Secret Service.
- Cóż, on też jest niekompetentny, bo dał się złapać. I dał się złapać dość łatwo. Powiedziałbym więc, że to on jest dość niekompetentny - powiedział prezydent USA. - Wiesz, mogę wziąć każde wydarzenie związane z bezpieczeństwem czy czymkolwiek innym, zawsze znajdę w nim jakiś błąd. Ale ci goście zrobili wczoraj świetną robotę - dodał.
Wezwał przy tym prowadzącą wywiad dziennikarkę Norę O'Donnell, by powiedziała organizatorom gali, żeby ponownie zorganizowali imprezę w ciągu miesiąca.
- Wtedy będą mieli jeszcze lepsze zabezpieczenia i większe zabezpieczenia obwodowe, będzie dobrze. Ale powiedz im, żeby to zrobili jeszcze raz. Myślę, że to bardzo ważne, żeby to zrobili jeszcze raz - zaznaczył.
Trump uderza w dziennikarkę. "Jesteś okropna"
Prezydent z wyraźnym oburzeniem zareagował, kiedy O'Donnell poprosiła go o komentarz do słów zamachowca z manifestu, który powiedział, że nie zamierza dłużej pozwalać przestępcy seksualnemu i zdrajcy na "obciążanie go swoimi zbrodniami".
- Cóż, czekałem, aż to przeczytasz, bo wiedziałem, że to zrobisz. Bo jesteście, jesteście okropnymi ludźmi. Okropnymi ludźmi. Tak, rzeczywiście to napisał. Nie jestem gwałcicielem. Nikogo nie zgwałciłem - powiedział Trump. Kiedy dziennikarka zapytała, czy myśli, że Allen miał na myśli jego. Prezydent dodał również, że nigdy nie wykorzystywał seksualnie osób nieletnich.
- Przeczytałeś te bzdury jakiegoś chorego człowieka (...) powiązano mnie z czymś, co nie ma ze mną nic wspólnego. Zostałem całkowicie oczyszczony z zarzutów. Twoi przyjaciele po drugiej stronie to ci, którzy byli zamieszani, powiedzmy, w aferę Epsteina czy inne sprawy - powiedział Trump. - Powinnaś się wstydzić, że to czytasz, bo ja nie jestem żadną z tych rzeczy. Przepraszam, nie powinnaś tego czytać w "60 minut". Jesteś haniebna - dodał.
Pytany o moment, w którym prezydent upadł podczas wyprowadzania go przez służby, Trump przekonywał, że spowalniał akcję służb, bo chciał zobaczyć, co się dzieje. Dodał też, że eskortujący go funkcjonariusze polecili, aby on i jego małżonka, Melania, położyli się na ziemi.