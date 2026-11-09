W skrócie Donald Trump na swoim portalu Truth Social zasugerował, że wybory połówkowe w USA zostały sfałszowane, kwestionując uczciwość głosowania oraz rolę maszyn do liczenia głosów.

Demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo w wyborach, zdobywając większość w obu izbach Kongresu i uzyskując 13 proc. przewagi głosów nad Republikanami w Izbie Reprezentantów.

Prezydent Trump nie przedstawił dowodów na poparcie swoich tez, mimo że wcześniej w noc wyborczą deklarował chęć uznania wyników głosowania w rozmowie z dziennikiem "The New York Times".

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"Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że te 'wybory' były uczciwe? Jak sondaże mogły tak bardzo się mylić???" - napisał Donald Trump w komunikacie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jak dodał, niektóre transze głosów z wczesnego głosowania były tak duże, że "niemożliwe było wygrać, niezależnie od tego, jak wielu ludzi poszło głosować". "Tu chodzi o maszyny, które są znacznie ważniejsze niż wyborca" - zakończył wpis Trump.

Wybory połówkowe w USA. Trump sugeruje fałszerstwo

Prezydent nie podał żadnych dowodów na swoje teorie. Jego wpis dotyczy sytuacji, w której m.in. w Teksasie kandydat demokratów na senatora James Talarico zdobył tyle głosów oddanych przed dniem wyborczym, że wygrałby nawet wówczas, gdyby wszyscy wyborcy głosujący we wtorek poparli jego rywala.

W Teksasie i wielu różnych stanach większość wyborców oddała swój głos przed dniem wyborów, korespondencyjnie lub osobiście. Od około dekady wyborcy głosujący wcześnie chętniej popierają demokratów.

Wbrew twierdzeniom Trumpa, przedwyborcze sondaże wskazywały na zdecydowaną wygraną demokratów, choć w niektórych przypadkach kandydaci opozycji okazali się nieco niedoszacowani.

Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu, w tym co najmniej 252 mandaty w Izbie Reprezentantów. Z dotychczasowych rezultatów wynika, że na polityków Partii Demokratycznej w wyborach do Izby głosowało o 13 proc. więcej wyborców niż na republikanów. Jest to największa przewaga którejkolwiek z partii od 1976 r.

USA. Ogromne zwycięstwo demokratów

Była to pierwsza powyborcza wypowiedź prezydenta, w której w jasny sposób wysunął oskarżenia o fałszerstwa wyborcze. Wcześniej mówił jedynie o nieuczciwej zagrywce demokratów na Alasce, otwiera się w nowym oknie, którzy skłonili do startu dwóch kandydatów mających zmylić wyborców i podebrać głosy senatorowi Danowi Sullivanowi.

W miniony weekend Trump podawał dalej liczne wpisy z anonimowych kont z wykresami, które miały wskazywać na rzekome nieprawidłowości. Jeszcze w noc wyborczą prezydent powiedział dziennikowi "New York Times", że uzna wynik głosowania.

Trump wielokrotnie wcześniej wysuwał nieudowodnione oskarżenia o fałszerstwa wyborcze, zwłaszcza dotyczące przegranych przez niego wyborów 2020 r. On i jego współpracownicy twierdzili m.in., że w spisku uczestniczyli producenci maszyn do głosowania i liczenia głosów.

W 2023 r. telewizja Fox News zgodziła się wypłacić 787 mln dolarów odszkodowania firmie Dominion Voting Systems za rozpowszechnianie tych teorii. Ugodę zawarł też były prawnik Trumpa Rudy Giuliani.



