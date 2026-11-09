Trump podważa wynik wyborów. "Czy ktokolwiek naprawdę wierzy?"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

"Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że te 'wybory' były uczciwe?" - napisał Donald Trump. W niedawnych wyborach połówkowych demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo, przejmując kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Prezydent USA tuż po ogłoszeniu wyników, deklarował, że uzna wynik głosowania.

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Donald Trump
Wybory połówkowe w USA. Donald Trump sugeruje fałszerstwa ANDREW HARNIK/ StaffGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump na swoim portalu Truth Social zasugerował, że wybory połówkowe w USA zostały sfałszowane, kwestionując uczciwość głosowania oraz rolę maszyn do liczenia głosów.
  • Demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo w wyborach, zdobywając większość w obu izbach Kongresu i uzyskując 13 proc. przewagi głosów nad Republikanami w Izbie Reprezentantów.
  • Prezydent Trump nie przedstawił dowodów na poparcie swoich tez, mimo że wcześniej w noc wyborczą deklarował chęć uznania wyników głosowania w rozmowie z dziennikiem "The New York Times".
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"Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że te 'wybory' były uczciwe? Jak sondaże mogły tak bardzo się mylić???" - napisał Donald Trump w komunikacie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jak dodał, niektóre transze głosów z wczesnego głosowania były tak duże, że "niemożliwe było wygrać, niezależnie od tego, jak wielu ludzi poszło głosować". "Tu chodzi o maszyny, które są znacznie ważniejsze niż wyborca" - zakończył wpis Trump.

Wybory połówkowe w USA. Trump sugeruje fałszerstwo

Prezydent nie podał żadnych dowodów na swoje teorie. Jego wpis dotyczy sytuacji, w której m.in. w Teksasie kandydat demokratów na senatora James Talarico zdobył tyle głosów oddanych przed dniem wyborczym, że wygrałby nawet wówczas, gdyby wszyscy wyborcy głosujący we wtorek poparli jego rywala.

W Teksasie i wielu różnych stanach większość wyborców oddała swój głos przed dniem wyborów, korespondencyjnie lub osobiście. Od około dekady wyborcy głosujący wcześnie chętniej popierają demokratów.

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Wbrew twierdzeniom Trumpa, przedwyborcze sondaże wskazywały na zdecydowaną wygraną demokratów, choć w niektórych przypadkach kandydaci opozycji okazali się nieco niedoszacowani.

Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu, w tym co najmniej 252 mandaty w Izbie Reprezentantów. Z dotychczasowych rezultatów wynika, że na polityków Partii Demokratycznej w wyborach do Izby głosowało o 13 proc. więcej wyborców niż na republikanów. Jest to największa przewaga którejkolwiek z partii od 1976 r.

USA. Ogromne zwycięstwo demokratów

Była to pierwsza powyborcza wypowiedź prezydenta, w której w jasny sposób wysunął oskarżenia o fałszerstwa wyborcze. Wcześniej mówił jedynie o nieuczciwej zagrywce demokratów na Alasce, otwiera się w nowym oknie, którzy skłonili do startu dwóch kandydatów mających zmylić wyborców i podebrać głosy senatorowi Danowi Sullivanowi.

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W miniony weekend Trump podawał dalej liczne wpisy z anonimowych kont z wykresami, które miały wskazywać na rzekome nieprawidłowości. Jeszcze w noc wyborczą prezydent powiedział dziennikowi "New York Times", że uzna wynik głosowania.

Trump wielokrotnie wcześniej wysuwał nieudowodnione oskarżenia o fałszerstwa wyborcze, zwłaszcza dotyczące przegranych przez niego wyborów 2020 r. On i jego współpracownicy twierdzili m.in., że w spisku uczestniczyli producenci maszyn do głosowania i liczenia głosów.

W 2023 r. telewizja Fox News zgodziła się wypłacić 787 mln dolarów odszkodowania firmie Dominion Voting Systems za rozpowszechnianie tych teorii. Ugodę zawarł też były prawnik Trumpa Rudy Giuliani.

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