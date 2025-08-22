Trump podsumował walkę z przestępczością w stolicy. Podał nowy kierunek

Wojciech Barański

Oprac.: Wojciech Barański

Donald Trump nie wykluczył wysłania Gwardii Narodowej do kolejnych miast w USA. Taka zapowiedź padła podczas wizytowania mundurowych w Waszyngtonie, gdzie przywódca podsumował ostatnie działania dotyczące walki z przestępczością. Jak stwierdził, "mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce". Wśród potencjalnych nowych kierunków jest Memphis w stanie Tennessee.

Trump podsumował walkę z przestępczością w stolicy. Podał nowy kierunek
Trump podsumował walkę z przestępczością w stolicy. Podał nowy kierunekMANDEL NGANAFP

W skrócie

  • Donald Trump rozważa wysłanie Gwardii Narodowej do kolejnych amerykańskich miast, takich jak Memphis.
  • Twierdzi przy tym, że działania federalne przynoszą spektakularne efekty w walce z przestępczością w Waszyngtonie.
  • Burmistrzyni Muriel Bowser podkreśla natomiast, że spadek przestępczości rozpoczął się przed działaniami administracji Trumpa i krytykuje federalne podejście.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Słowa Donalda Trumpa padły podczas podziękowań składanych pracownikom organów ścigania i agencji federalnych za walkę z przestępczością na ulicach Waszyngtonu. Wydarzenie miało miejsce na terenie obiektu policyjnego w południowo-wschodniej części stolicy.

Prezydent USA poczęstował funkcjonariuszy burgerami oraz pizzą, a przy tym nie wykluczył wysłania Gwardii Narodowej do innych miast, takich jak Memphis w stanie Tennessee.

Trump o walce z przestępczością w Waszyngtonie. "Niesamowite wyniki"

Prezydent chwalił się przy tym, że dzięki podjętym przez niego działaniom przestępczość w amerykańskiej stolicy maleje. - Mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce. To jak inne miasto. To stolica. Będzie najlepsza na świecie - powiedział prezydent, który w ubiegłym tygodniu przejął kontrolę nad waszyngtońską policją i skierował na ulice miasta Gwardię Narodową.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump podczas ostatniego spotkania w Białym Domu. Media donoszą o nowym planie republikanina
Ukraina - Rosja

Trump zmienia taktykę wobec Ukrainy. Media: Chce się odsunąć

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Przywódca argumentował swoje działania walką z przestępczością. Wcześniej zarzucił zarządzanemu przez demokratów miastu, że przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące przestępczości.

    Według doniesień medialnych po spotkaniu z policjantami i żołnierzami Trump wrócił do Białego Domu. Wcześniej w czwartek w wywiadzie ogłosił, że wieczorem będzie patrolował ulice miasta razem z policją i wojskiem.

    Źródło przekazało stacji CNN, że zapowiedź Donalda Trumpa zaskoczyła agentów Secret Service z waszyngtońskiego oddziału, którzy musieliby zabezpieczać jego przemieszczanie się po mieście.

    Burmistrz Waszyngtonu krytykuje Trumpa. "Wnioski możecie więc wyciągnąć sami"

    W czwartek burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser zapewniła, że liczba przestępstw z użyciem przemocy zaczęła spadać jeszcze przed działaniami podjętymi przez administrację Trumpa. Oświadczyła także, że poziom przestępczości w stolicy spada od dwóch lat.

    Zobacz również:

    Donald Trump zażądał wyjaśnień od Viktora Orbana ws. blokowania akcesji Ukrainy do UE
    Ukraina - Rosja

    Trump zadzwonił do Orbana. "Domagał się wyjaśnień"

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Bowser dodała, że nakaz wydany przez prokurator generalną USA Pam Bondi dotyczący współpracy policji dystryktu Kolumbii z funkcjonariuszami federalnymi "skupia się niemal wyłącznie na egzekwowaniu przepisów imigracyjnych i egzekwowaniu przepisów dotyczących obozowisk bezdomnych", a nie na zwalczaniu przestępczości.

      - Wnioski możecie więc wyciągnąć sami - stwierdziła.

      Minister ds. zasobów wewnętrznych Doug Burgum poinformowała natomiast, że służby zdemontowały wszystkie 72 obozowiska osób bezdomnych, które znajdowały się na terenie należącym do parków federalnych w stolicy. Trwa usuwanie namiotów w innych miejscach.

      Zobacz również:

      Gwardia Narodowa na ulicach Waszyngtonu na polecenie Donalda Trumpa. Aresztowano ponad 460 osób
      Świat

      Trump skupia się na Waszyngtonie. Aresztowano setki osób

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Motyka do Błaszczaka: Wielowarstwowej ochrony przeciwlotniczej Polsce nie zagwarantowałPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze