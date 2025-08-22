W skrócie Donald Trump rozważa wysłanie Gwardii Narodowej do kolejnych amerykańskich miast, takich jak Memphis.

Twierdzi przy tym, że działania federalne przynoszą spektakularne efekty w walce z przestępczością w Waszyngtonie.

Burmistrzyni Muriel Bowser podkreśla natomiast, że spadek przestępczości rozpoczął się przed działaniami administracji Trumpa i krytykuje federalne podejście.

Słowa Donalda Trumpa padły podczas podziękowań składanych pracownikom organów ścigania i agencji federalnych za walkę z przestępczością na ulicach Waszyngtonu. Wydarzenie miało miejsce na terenie obiektu policyjnego w południowo-wschodniej części stolicy.

Prezydent USA poczęstował funkcjonariuszy burgerami oraz pizzą, a przy tym nie wykluczył wysłania Gwardii Narodowej do innych miast, takich jak Memphis w stanie Tennessee.

Trump o walce z przestępczością w Waszyngtonie. "Niesamowite wyniki"

Prezydent chwalił się przy tym, że dzięki podjętym przez niego działaniom przestępczość w amerykańskiej stolicy maleje. - Mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce. To jak inne miasto. To stolica. Będzie najlepsza na świecie - powiedział prezydent, który w ubiegłym tygodniu przejął kontrolę nad waszyngtońską policją i skierował na ulice miasta Gwardię Narodową.

Przywódca argumentował swoje działania walką z przestępczością. Wcześniej zarzucił zarządzanemu przez demokratów miastu, że przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące przestępczości.

Według doniesień medialnych po spotkaniu z policjantami i żołnierzami Trump wrócił do Białego Domu. Wcześniej w czwartek w wywiadzie ogłosił, że wieczorem będzie patrolował ulice miasta razem z policją i wojskiem.

Źródło przekazało stacji CNN, że zapowiedź Donalda Trumpa zaskoczyła agentów Secret Service z waszyngtońskiego oddziału, którzy musieliby zabezpieczać jego przemieszczanie się po mieście.

Burmistrz Waszyngtonu krytykuje Trumpa. "Wnioski możecie więc wyciągnąć sami"

W czwartek burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser zapewniła, że liczba przestępstw z użyciem przemocy zaczęła spadać jeszcze przed działaniami podjętymi przez administrację Trumpa. Oświadczyła także, że poziom przestępczości w stolicy spada od dwóch lat.

Bowser dodała, że nakaz wydany przez prokurator generalną USA Pam Bondi dotyczący współpracy policji dystryktu Kolumbii z funkcjonariuszami federalnymi "skupia się niemal wyłącznie na egzekwowaniu przepisów imigracyjnych i egzekwowaniu przepisów dotyczących obozowisk bezdomnych", a nie na zwalczaniu przestępczości.

- Wnioski możecie więc wyciągnąć sami - stwierdziła.

Minister ds. zasobów wewnętrznych Doug Burgum poinformowała natomiast, że służby zdemontowały wszystkie 72 obozowiska osób bezdomnych, które znajdowały się na terenie należącym do parków federalnych w stolicy. Trwa usuwanie namiotów w innych miejscach.

