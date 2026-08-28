W skrócie Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że jezioro Ontario zawsze nosiło tę nazwę i podkreślił jej ponad 400-letnią historię.

Donald Trump wydał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka, argumentując, że większość akwenu leży po stronie USA.

Kanadyjscy politycy otwarcie krytykują decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, przypominając historyczne nazewnictwo jeziora i wyrażając dezaprobatę wobec amerykańskich działań.

Trump wcześniej zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej oraz przywrócił dawną nazwę Mt. McKinley.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Nazwa jeziora Ontario pochodzi od słowa plemienia Wendatów 'Ontari'io", co znaczy 'jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie'. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości USA. Wiemy, że Stany Zjednoczone się zmieniają. Ich relacje handlowe, polityka zagraniczna, pomniki narodowe, nazwy obszarów wodnych. Kanadyjczycy wiedzą też, że rzeczy należy nazywać po imieniu, a to jezioro nazywa się jeziorem Ontario - dziś i na zawsze" - napisał Mark Carney na platformie X.

Odniósł się w ten sposób do podpisania przez Donalda Trumpa rozporządzenia o zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej.

Zarazem Trump po raz kolejny skrytykował Kanadę, twierdząc, że "broni jej za nic". Dodał, że o zmianie nazwy myślał od długiego czasu.

Politycy kpią z decyzji prezydenta USA. "To jest jezioro Ontario, koleś"

Agencja The Canadian Press cytowała Trumpa, który oświadczył, że "przedstawiciele Kanady bardzo źle nas traktowali" i dodał, że "to są paskudni ludzie".

Premier Manitoby Wab Kinew komentował w czwartek, że "wiesz, kiedy zespół rockowy ma już swoje najlepsze lata za sobą i widzisz ich w kasynie grających piosenkę sprzed 50 lat? Myślę, że tę właśnie część prezydencji Donalda Trumpa obecnie widzimy".

Premier Nowej Szkocji Tim Houston stwierdził, że "jesteśmy w jakimś prawdziwym szaleństwie" i dodał "to jest jezioro Ontario, koleś".

Na mapach z 1688 r. widnieje już jezioro Ontario. W lutym 1867, roku powstania Kanady jako państwa, prowincja nad jeziorem została nazwana Ontario, biorąc nazwę od jeziora.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po północnej stronie jest prowincja Ontario, a po południowej - stan Nowy Jork. Ponad 10 tys. kilometrów kwadratowych jeziora należy do Kanady, 8950 kilometrów kwadratowych - do USA.

Donald Trump zmienił nazwę zatoki i najwyższego szczytu USA

Donald Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta USA.

Trump po raz pierwszy zagroził, że zmieni nazwę jeziora Ontario kilka dni temu, gdy premier Ontario Doug Ford nazwał republikanina "dyktatorem" i "dręczycielem", a Trump nazwał go "mniej charyzmatyczną i mniej inteligentną" wersją zmarłego brata, Roba Forda.

Przed tygodniem Carney zawiesił negocjacje z USA ws. umowy handlowej. Wyjaśnił, że przyczyną były wprowadzane przez Amerykanów w ostatniej chwili zmiany. Kanada ogłosiła, że od 8 września 2026 roku wprowadza cła odwetowe w reakcji na amerykańskie cła wynoszące 50 proc.



