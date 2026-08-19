W skrócie Stany Zjednoczone i Korea Południowa skrócą wspólne ćwiczenia wojskowe na podstawie decyzji Donalda Trumpa.

Szef MSZ Korei Południowej stwierdził, że skrócenie manewrów ma wywrzeć nacisk na Seul w sprawie wojny z Iranem.

Trump ogranicza ćwiczenia, powołując się na relacje z Kim Dzong Unem i naciska na spotkanie z przywódcą Korei Północnej - wynika z medialnych doniesień.

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Rozpoczęte w poniedziałek ćwiczenia Ulchi Freedom Shield zostaną zakończone w najbliższy piątek - wynika z komunikatów Pentagonu i Dowództwa Połączonych Sztabów Korei Południowej. Pierwotnie zakładano, że manewry potrwają do 27 sierpnia.

Według południowokoreańskiego ministra spraw zagranicznych Cho Hyuna decyzję miał wydać prezydent USA Donald Trump, nie uprzedzając o niej swoich podwładnych.

USA i Korea Południowa skracają ćwiczenia. Rozkaz Trumpa

Oprócz skrócenia czasu wspólnych manewrów ograniczony zostanie także ich zakres. Część ćwiczeń, które miały odbyć się w plenerze, będzie prowadzona na symulatorach.

Jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami minister obrony Korei Południowej Ahn Gyu-back, amerykańscy sojusznicy całkowicie zrezygnowali z drugiej fazy ćwiczeń. Nie podał jednak szczegółów.

Z kolei podczas przesłuchania parlamentarnego w Seulu Hyun ocenił, że Trump chce wywrzeć presję na Koreę Południową, aby przystąpiła do wojny z Iranem. W ostatnich dniach władze Teheranu groziły Waszyngtonowi eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Trump zmienia kierunek dyplomacji. W tle relacje z Kim Dzong Unem

Ellen Kim, badaczka z Korea Economic Institute of America, twierdzi, że swoją decyzją Trump zamierza dokładnie: wywrzeć presję na Seul w sprawie tempa obiecanych inwestycji w USA, odwrócić uwagę od problemów Waszyngtonu związanych z Iranem oraz ponownie otworzyć kanał dyplomacji z Pjongjangiem.

Sam prezydent USA dwa dni temu przyznał, że chce ograniczyć ćwiczenia z Koreą Południową, wskazując na dobre relacje z Kim Dzong Unem. "The Wall Street Journal" podał w środę, że Trump naciska na swoich współpracowników, aby zorganizowali spotkanie z północnokoreańskim dyktatorem.

Korea Północna wielokrotnie potępiała współpracę militarną Seulu i Waszyngtonu, twierdząc, że jest ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie Półwyspu Koreańskiego. Tymczasem Pjongjang sam regularnie przeprowadza własne manewry, w tym wystrzeliwanie pocisków, o których nie informuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródła: Reuters, "The Wall Street Journal"



