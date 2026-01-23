W skrócie Donald Trump podczas drogi powrotnej z Davos stwierdził, że stara się zakończyć konflikt na Ukrainie głównie ze względu na Europę, a nie USA.

Według Trumpa zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski są gotowi do ustępstw, by zakończyć konflikt..

Podczas rozmowy Trump odniósł się do negocjacji w sprawie Grenlandii, podkreślając potrzebę pełnej swobody działań USA, w tym wprowadzenia systemu Złota Kopuła.

Podczas lotu powrotnego ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii dziennikarze zapytali Donalda Trumpa o zaplanowane na najbliższe dni trójstronne rozmowy między USA, Ukrainą i Rosją w Abu Zabi.

- Zawsze, kiedy się spotykamy, to jest dobre. Jeśli się nikt nie spotyka, nic się nie wydarzy. Przez pierwsze trzy lata nikt się nie spotykał. Za czasów (Joe) Bidena nikt się nie spotykał - odparł Trump. Przyznał też, że przeprowadził tego dnia bardzo dobrą rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim.

Dopytywany o to, na jakie ustępstwa idzie Rosja, odpowiedział, że "każdy robi ustępstwa, by to zakończyć".

Trump o rozmowach ws. Ukrainy: Nie robię tego dla siebie

- Robię to w większej mierze dla Europy, niż dla siebie. W pierwszej kolejności robię to, by ocalić życia. Po drugie robię to dla Europy. Nie robię tego zbytnio dla USA, bo to nas za bardzo nie dotyczy - mówił Trump o dążeniach do pokoju w Ukrainie.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski chcą zawrzeć porozumienie. Pytany, dlaczego tak twierdzi, Trump odrzekł, że "nie ma żadnych przewidywań i nic się nie zmieniło".

Ponadto Trump zwrócił uwagę na trudne warunki życia w Ukrainie, której dotykają siarczyste mrozy. Przypomniał, że ludzie żyją tam w zimnie i bez ogrzewania, co miało być jednym z tematów czwartkowej rozmowy z Zełenskim.

Planowane umowy dotyczące Grenlandii. Trump domaga się pełnej swobody dla USA

Donald Trump został także zapytany w czwartek o planowane porozumienie w sprawie Grenlandii.

- Możemy robić, co chcemy, możemy (zajmować się sprawami) wojskowymi, to jest negocjowane i zobaczymy, co się wydarzy, ale myślę, że będzie dobrze - zapewnił.

Prezydent zapowiedział, że USA będą współpracować m.in. z NATO. - Niektóre części będziemy robić wspólnie z NATO i tak właśnie powinno być - dodał.

Pytany, czy Dania zgadza się z tą koncepcją, odparł, że wydaje mu się, iż wszystkim się to podoba i że udzieli informacji w tej sprawie za ok. dwa tygodnie. - Musimy mieć dużą wolność. Musimy mieć możliwość robienia dokładnie tego, co chcemy - podkreślił.

- To jest dużo lepsze dla nas i dla Europy, by ten kawałek lodu był przykryty Złotą Kopułą - ocenił.

Wcześniej w czwartek Trump powiedział, że umowa dotycząca Grenlandii ma przewidywać zainstalowanie "części" systemu Złota Kopuła. To projekt nowej tarczy antyrakietowej, który zakłada m.in. umieszczenie w kosmosie pocisków przechwytujących.

