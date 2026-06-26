Donald Trump odniósł się do wtorkowych prawyborów Demokratów w Nowym Jorku, w których zwyciężyło troje polityków określających się jako demokratyczni socjaliści. Kandydaci byli popierani przez burmistrza miasta Zohrana Mamdaniego.

Trump o "komunistach". "Największe zagrożenie dla USA"

We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social amerykański prezydent nazwał komunistów "najpoważniejszym zagrożeniem dla kraju od początku jego istnienia 250 lat temu".

Jak przekonywał, komunizm może początkowo wydawać się atrakcyjny dla wyborców.

"Nie będzie jedzenia, nie będzie mieszkań, nie będzie wojska, nie będzie niczego. Będziecie pod każdym względem Trzecim Światem, a wszyscy będą cierpieć lub umierać" - napisał Trump.

Dodał również, że - jego zdaniem - zabijanie przeciwników politycznych stanowi istotny element komunistycznej ideologii.

"Przykro mi to mówić, ale zabójstwa tych, którzy im się sprzeciwiają, są bardzo ważnym elementem ich ideologii. To zwierzęta!" - oświadczył.

Donald Trump: Zamkną kościoły i zaatakują religię

Prezydent USA przekonywał, że politycy lewicowego skrzydła Demokratów nie są socjaldemokratami, lecz "zagorzałymi, bezbożnymi komunistami", którzy zagrażają fundamentom państwa i religii.

Ci bezwzględni komuniści zaatakują wszystkie religie, a w szczególności chrześcijaństwo. "Wszystkie kraje komunistyczne brutalnie atakują religie" - stwierdził.

Trump przypomniał przy tym o nakazanych przez siebie działaniach amerykańskich sił przeciwko bojówkom islamistycznym w Nigerii, które atakują m.in. chrześcijan.

"Oni zamkną wasze kościoły i zabiją waszych ludzi. O to im chodzi. To największe zagrożenie dla naszego kraju od jego założenia 250 lat temu!" - podkreślił.

Podobne słowa wygłosił także podczas konferencji organizacji Faith and Freedom Coalition w Waszyngtonie.

Trump reaguje na wyniki prawyborów Demokratów w Nowym Jorku

Trump już wcześniej wielokrotnie określał swoich politycznych rywali mianem komunistów. W przeszłości podobne zarzuty kierował m.in. wobec swojej rywalki w wyborach prezydenckich Kamali Harris.

Tym razem jego komentarze padły po zwycięstwach kandydatów z lewicowego skrzydła Demokratów. Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez i Brad Lander pokonali w prawyborach kandydatów wspieranych przez lidera demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów Hakeema Jeffriesa. Ze względu na przewagę Demokratów w Nowym Jorku ich zwycięstwa praktycznie przesądzają o zdobyciu mandatów w Kongresie.

Choć żadne z nich nie określa się mianem komunisty, część prezentowanych przez nich poglądów wzbudzała wśród Amerykanów kontrowersje podczas kampanii.

32-letnia Darializa Avila Chevalier, która przeszła na islam, opowiadała się w przeszłości m.in. za likwidacją policji, więzień i granic, a także konfiskatą majątku właścicieli mieszkań na wynajem. Jest również zdecydowaną przeciwniczką Izraela i sprzeciwiała się udzielaniu pomocy Ukrainie.





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