Rzecznik chińskiego MSZ w środę zabrał głos i skomentował bieżącą sytuację międzynarodową.

W kontekście trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie powiedział: - Wojna nie powinna się wydarzyć, tym bardziej, że zapłacą za nią najmniej rozwinięte kraje.

Wojna doprowadziła do kryzysu na rynku paliw, a kolejne rządy są zmuszone interweniować i odgórnie ustalać ceny. W niektórych państwach czasowo zniesiono akcyzę, co obniża koszty kierowców.

Chiny i Rosja jednym głosem. Nowe deklaracje w sprawie Kuby

Rzecznik chińskiego resortu dyplomacji poruszył również temat Kuby. Ten wyspiarski kraj był wskazywany przez Donalda Trumpa jako następny cel amerykańskiej interwencji po zakończeniu operacji w Iranie.

- Będziemy zdecydowanie wspierać Kubę w ochronie suwerenności i sprzeciwiać się zagranicznej interwencji - podkreślił.

W sprawie sojusznika wypowiedział się również przedstawiciel Rosji. Siergiej Ławrow na zakończenie swojej wizyty w Chinach zadeklarował konkretną pomoc. Wcześniej polityk spotkał się z szefem chińskiego MSZ Wangiem Yi.

- Wysłaliśmy pierwszy tankowiec z ładunkiem 700 tys. baryłek ropy na Kubę. Prawdopodobnie wystarczy to na kilka miesięcy, ale nie jestem specjalistą - przyznał szef rosyjskiej dyplomacji.

- Nie mam wątpliwości, że będziemy nadal udzielać takiej pomocy i że Chiny również będą nadal brać udział w tej współpracy - przyznał Ławrow. Nie wiadomo, jak w tej sytuacji zachowa się Waszyngton. Strona amerykańska niedawno przepuściła rosyjski tankowiec z ropą.

Potężny kryzys na Kubie. Wenezuela i Meksyk wstrzymały dostawy ropy

Na Kubie panuje potężny kryzys związany z niedoborem paliw. Wenezuela wstrzymała transport surowców energetycznych na wyspę po pojmaniu przez USA Nicolasa Maduro i zmianie na szczytach władzy w Caracas.

Podobnie, w obawie przed amerykańską interwencją, postąpił Meksyk.

Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na kraje wysyłające ropę na Kubę, próbując w ten sposób wywrzeć presję na rząd w Hawanie oraz jego sojusznikach.

Źródło: Reuters

