Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się we wtorek z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Spotkanie zorganizowane w Białym Domu trwało blisko pięć godzin, podczas którego szef izraelskiego rządu wpisał się do księgi gości.

USA. Spotkanie Trumpa z Netanjahu. Republikanin otrzymał cenny prezent

- To była wspaniała operacja - w takich słowach miał zareagować na prezent Trump. Republikanin nawiązał tym samym do eksplozji urządzeń elektronicznych używanych przez wspierany przez Iran Hezbollah, które miały miejsce we wrześniu ubiegłego roku. W wybuchach zginęło kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy zostało poszkodowanych.